CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions

Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области промышленной цифровизации с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Партнерство объединит экспертизу NVI Solutions в области компьютерного зрения и интеллектуального анализа видеоданных с опытом Maintex в цифровизации и управлении производственными активами предприятий.

NVI Solutions разрабатывает решения в сфере промышленной видеоаналитики, цифровых платформ и автоматизации производственных процессов на базе алгоритмов ИИ. Технологии компании позволяют предприятиям внедрять современные инструменты контроля и анализа данных, повышая эффективность операционной деятельности и качество управленческих решений.

Maintex, входящая в группу FabricaONE.AI, обладает значительным опытом внедрения методик управления надежностью оборудования, оптимизации процессов технического обслуживания и цифровизации предприятий в капиталоемких индустриях.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Роман Ромахин, исполнительный директор компании Maintex FabricaONE.AI, отметил: «Сотрудничество с NVI Solutions — это важный шаг для развития цифровой трансформации в промышленности. Объединяя наши компетенции, мы сможем предложить клиентам по-настоящему комплексные решения, которые не только повысят эффективность ремонтных работ, но и обеспечат новый уровень промышленной безопасности, минимизируют простои и усилят контроль над производственными процессами».

Взаимодействие партнеров в рамках соглашения позволят увеличить эффективность решений для промышленных компаний. В частности, они обеспечат рост уровня промышленной безопасности, контроля над производственными процессами, сокращение простоев оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290