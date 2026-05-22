CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Газпром СПГ Портовая» и РАУ ИТ автоматизировали сквозной процесс снабжения: 500 АРМ на «1С:ERP»

На производственном комплексе «Газпром СПГ Портовая» (1,5 млн тонн СПГ в год) завершен проект полной цифровизации цепочки поставок. Решение реализовано компанией РАУ ИТ на базе «1С:ERP». Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ.

Проблема: ключевой для непрерывного производства процесс снабжения оставался вне цифрового контура. Заявки, закупки и контроль годового плана не были выстроены как единый прослеживаемый процесс. Ручные операции приводили к потере информации, лишним закупкам и простоям.

Решение: с нуля выстроена и оцифрована логика сквозного процесса — от возникновения неформализованной потребности до выдачи материалов. Система охватывает четыре функциональные подсистемы: управление потребностями, согласование и верификацию, интеграцию с бюджетированием и годовым планом закупок, исполнение закупок и обеспечение.

Результаты

Производственные и операционные эффекты: сокращение трудозатрат в подразделениях при планировании закупок — 50%; снижение операционных и административных расходов — 5%; снижение производственных издержек — 2%; сокращение длительности простоев оборудования — 30%.

Управленческие и финансовые эффекты: ускорение управленческой отчётности по обеспечению потребностей — 85%; снижение объёмов материальных запасов — 9%; рост оборачиваемости запасов — 19%; рост прибыли — 1%.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Проектные показатели: 500 автоматизированных рабочих мест; 2500 часов разработки; 0% отклонения по бюджету; 7% отклонения по срокам.

«Благодаря реализации проекта стало понятнее, где деньги и где «узкие места»: можно свести в логическую структуру бюджеты и потребности, а затем посмотреть, что поставлено, где не хватает бюджетов и, главное, кому нужны материалы. Причем сделать это буквально нажатием одной кнопки», — сказал Роман Сметанко, руководитель группы разработки «Газпром СПГ Портовая».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290