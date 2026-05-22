«Базальт СПО» и «Сорб Инжиниринг» теперь партнеры в создании и распространении продуктов инфраструктурной безопасности

Компания «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и «Сорб Инжиниринг», разработчик программного обеспечения и оборудования для интеллектуальных транспортных систем (ИТС), заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Документ подписали Евгения Крынина, заместитель коммерческого директора «Базальт СПО», и генеральный директор «Сорб Инжиниринг» Александр Виденев.

«Объединение компетенций производителей ОС и экспертов в интеллектуальных транспортных системах выведет отрасль дорожной логистики на новый уровень безопасности и отказоустойчивости в работе инфраструктурных объектов, — отметил Александр Виденев, генеральный директор «Сорб Инжиниринг». — А создание операционной системы под различные процессоры для встраиваемых программно-аппаратных комплексов приведет к появлению конкурентоспособного продукта на основе отечественных решений».

Стороны планируют проводить совместное тестирование продуктов, внедрение современных средств программного обеспечения, координацию действий для достижения общих целей в области импортонезависимости программного обеспечения и технической защиты информации. Стороны также договорились о публикациях и проведении семинаров о своей деятельности.

«Объединение компетенций “Базальт СПО” в разработке операционных систем и опыт “Сорб Инжиниринг” в оснащении дорожной инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем позволит предложить рынку импортозамещенные автоматизированные комплексы. От этого партнерства мы ожидаем создание отказоустойчивых решений для организации безопасности дорожного движения и управления дорожной инфраструктурой, где ОС "Альт" будет обеспечивать безопасность и управляемость процессов на всех уровнях», — сказала Евгения Крынина, заместитель коммерческого директора «Базальт СПО».