CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В Сеченовском университете запустили цифровую лабораторию по работе с клеточными культурами

Полную имитацию лабораторной работы с клетками создали специалисты Научно-образовательного исследовательского центра «Фарма-премиум» Института фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ. Теперь студенты профильных вузов и колледжей смогут оттачивать свои навыки и даже сдавать экзамены в 3D- лаборатории «Культивирование клеточных культур». Платформа также будет полезна школьникам, интересующимся биологией и медициной, – для подготовки к олимпиадам. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Цифровая лаборатория позволяет в формате 3D обучаться основам культивирования адгезионных клеточных линий млекопитающих. Это клетки, которые ученые выращивают в чашках Петри для испытания новых лекарств, а также модифицируют для получения определенных веществ или выращивания органов и тканей. Культивирование клеточных линий – базовый процесс современной биотехнологии.

Виртуальная среда точно воспроизводит реальную лабораторию: студенты и школьники могут проводить опыты, создавать заметки и выполнять необходимые расчеты. Программа включает теоретический блок, тесты и практическое задание. На всех этапах работы пользователям доступны статьи с поэтапным описанием действий. Для удобства интеграции в учебный процесс предусмотрены два режима: обучающий (для отработки навыков) и экзаменационный (для контроля знаний).

Как пояснила профессор кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А.П. Нелюбина, доктор фармацевтических наук Елена Бахрушина, это первая в России программа, которая учит практической работе с клетками – так называемой «мокрой биологии». По ее словам, у отечественной разработки есть важные преимущества перед зарубежными аналогами: она включает ситуационные задачи с разными вариантами развития событий, полноценно проверяет качество полученных знаний, учитывает российские нормативные требования и охватывает больше лабораторных операций в одном тренажере.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Обычно для организации лабораторных работ с клетками нужны специальные условия: оснащенные микробиологические и биологические лаборатории, ламинары, дорогостоящее оборудование, живые культуры клеток. Наша цифровая лаборатория дает возможность осваивать востребованные биотехнологические навыки любым студентам и школьникам, в том числе в онлайн-формате», – сказала Елена Бахрушина.

На программу уже получено свидетельство о регистрации, сейчас она проходит апробацию среди студентов направлений «Фармация» и «Биотехнология». В сентябре 2026 г. а ее планируют внедрить в учебный процесс, а в перспективе - масштабировать в другие вузы и колледжи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290