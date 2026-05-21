CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

В SberCRM теперь можно управлять телефонными коммуникациями напрямую из системы с виртуальной АТС «Ростелекома»

Компания «Сбер2B», разработчик SberCRM, интегрировала систему с виртуальной АТС от «Ростелекома». Новое решение позволяет компаниям управлять телефонными коммуникациями напрямую из CRM, автоматизировать обработку обращений и сохранять историю взаимодействия с клиентами в единой системе. Об этом CNews сообщил представитель «Сбер2В».

Интеграция расширяет возможности SberCRM для работы с клиентскими обращениями в отделах продаж, контакт-центрах и службах поддержки.

При входящем звонке система отображает всплывающее уведомление: если контакт уже есть в SberCRM, в уведомлении отображаются имя и организация клиента.

Если карточка контакта отсутствует, система создает ее автоматически. Пользователям также доступны звонки в один клик из карточки контакта, сделки или компании. Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы автоматически фиксируются в системе с указанием даты, времени и длительности разговора. Пользователи могут записывать и прослушивать звонки для последующего анализа обращений и контроля качества сервиса.

Интеграция помогает сократить объём ручной работы и сохранить полную историю взаимодействия в одном пространстве.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Татьяна Кот, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома», сказала: «Время становится всё более ценным ресурсом, и наши цифровые сервисы помогают его использовать с максимальной выгодой. Виртуальная АТС, интегрированная со SberCRM, — это не просто автоматизация процессов, а новое слово в управлении коммуникациями. Решение сократит трудозатраты сотрудников, а руководители, в свою очередь, получат дополнительные возможности для контроля качества сервиса и анализа работы персонала».

«Для бизнеса важно, чтобы коммуникации с клиентами были непрерывными, прозрачными и не требовали лишних ручных действий. Наша интеграция помогает компаниям быстрее обрабатывать обращения, сохранять историю взаимодействия в единой системе и повышать качество клиентского сервиса. Это особенно актуально для команд продаж, поддержки и контакт-центров, где скорость реакции и полнота данных напрямую влияют на эффективность работы», ‒ отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2В Автоматизация».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290