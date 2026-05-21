Удостоверяющий центр «Контура» при участии «КриптоПро» внедрил мобильную подпись

Удостоверяющий центр «Контура» при участии «КриптоПро» внедрил мобильную подпись. Теперь сотрудники компаний смогут выпускать сертификаты электронной подписи на смартфонах, чтобы подписывать документы в сервисах «Контура» даже вне офиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для работы с мобильной подписью не нужны токен и компьютер. Потребуются смартфон на iOS или Android и приложение «Контур.Подпись».

Пока этот вид подписи работает в мобильном приложении «Контур.Диадока», сервисах регистрации бизнеса «Контур.Банка» и «Электронная сделка» от «Контур.Недвижимости». Скоро его можно будет использовать и в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока». Это поможет упростить работу с электронными транспортными накладными и подписывать их прямо во время рейса. Также появится возможность выпустить мобильную подпись через «Корпоративный центр регистрации Контура».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Особенность мобильной подписи заключается в том, что ее закрытый ключ генерируется прямо на смартфоне пользователя, то есть он будет храниться только на устройстве и не сможет покинуть его. Это современная и безопасная модель работы».

Решение для мобильной подписи появилось благодаря партнерству «Контура» и «КриптоПро». Его основой стал программный комплекс «КриптоПро Ключ», позволяющий выполнять криптографические операции с ключами, которые хранятся в защищенном виде непосредственно в мобильном приложении. Для достижения качественно нового уровня защиты в нем используются криптографические протоколы, разработанные «КриптоПро» и не имеющие аналогов в мире.

Павел Смирнов, директор по развитию «КриптоПро»: «Мы разрабатывали это решение несколько лет, руководствуясь двумя главными принципами: безопасность и удобство. Ключевая задача состояла в том, чтобы найти баланс между строгим соблюдением требований и комфортом пользователя. В результате обеспечена возможность безопасно подписывать документы где угодно, непосредственно со смартфона, без привязки к офису, компьютеру или токену».

Для работы сотруднику может пригодиться машиночитаемая доверенность (МЧД). Она поможет подтвердить полномочия для работы с документами от имени организации.