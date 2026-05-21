«Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем

АО «Цифровая мануфактура» и компания «Аскон» объявили о начале совместной разработки новой системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС), создаваемой за счет глубокой интеграции продукта САПР «Макс» (АО «Цифровая мануфактура») и решений «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Соглашение подписали генеральный директор АО «Цифровая мануфактура» Михаил Ерофеев и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов. Ключевая цель проекта не просто заместить иностранное ПО, а создать качественно новый продукт для российской промышленности.

Михаил Ерофеев, генеральный директор АО «Цифровая мануфактура»: «Сотрудничество с компанией «Аскон» — это объединение передовых инженерных компетенций для решения задачи по обеспечению цифрового суверенитета. Работая над созданием САПР КС, мы ставим перед собой цель не просто заменить иностранное ПО, а предоставить рынку качественно новый продукт. Новый уровень интеграции и взаимодействия САПР «Макс» с программными продуктами «Аскон» позволит предприятиям перейти к принципиально иному уровню проектирования, где электрические соединения являются неотъемлемой частью единой цифровой модели изделия. Это обеспечит бесшовную передачу данных, минимизацию ошибок и сокращение сроков вывода сложной техники на рынок».

САПР КС станет полностью российским решением, которое позволит создавать интегральную модель электрических соединений и управлять их жизненным циклом в контексте всего изделия. Разработка направлена на обеспечение технологической независимости предприятий авиастроения, судостроения, ракетно-космической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Технологические особенности решения

Методология MBSE. Переход от разрозненной документации к единой системной модели, что обеспечивает верификацию требований на ранних этапах проектирования.

Единое информационное пространство. Интеграция с системой управления инженерными данными «Лоцман:PLM» обеспечивает согласованность модели данных со всеми параметрами изделия (от архитектуры и конструкции до сертификации и логистической поддержки).

Гибкая архитектура. Система строится на клиент-серверной архитектуре с поддержкой отечественных операционных систем на ядре Linux.

Преемственность. Архитектура решения позволяет подключать существующие на предприятиях системы управления НСИ и жизненным циклом изделий, что обеспечивает сохранность накопленных проектных данных.

В основе разработки лежит синергия продуктов компаний: САПР «Макс» от АО «Цифровая мануфактура» отвечает за специализированные расчетные модули, графический редактор и инструменты работы с конструкторской документацией, в то время как «Аскон» обеспечивает управление структурой данных, интеграционные механизмы компонентов решения и 3D-маршрутизацию.

Система обеспечит полный цикл разработки: от управления требованиями и подбора компонентов до подготовки производства. Это позволит предприятиям реализовать концепцию модельно-ориентированного системного инжиниринга и повысить эффективность проектирования высокотехнологичных изделий.

