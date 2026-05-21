Trouver представил аэрогриль с разделяемой корзиной для приготовления двух блюд одновременно

Бренд Trouver объявил о старте продаж AeroChef FD20s Pro — аэрогриля с разделяемой корзиной 10 л для приготовления двух блюд одновременно. Благодаря двум зонам с независимыми настройками, синхронизации завершения и мощности 2800 Вт модель помогает быстрее собрать полноценный ужин — от мяса с гарниром до рыбы с овощами — и получить хрустящую корочку с меньшим количеством масла. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Разделяемая корзина

Ключевая особенность Trouver AeroChef FD20s Pro — корзина FlexZone™. В обычном режиме она используется как единая зона объемом 10 л: этого достаточно, чтобы приготовить большую семейную порцию, целую курицу весом до 1,5 кг или пиццу диаметром до 23 см.

Если установить съемный разделитель, корзина делится на две зоны по 5 л. В них можно одновременно готовить разные блюда с разными настройками времени и температуры. Например, в одной зоне — курицу или рыбу, во второй — картофель, овощи или другой гарнир. Такой сценарий особенно удобен для семейных ужинов: основное блюдо и гарнир можно приготовить одновременно, не занимая духовку и не ожидая завершения нескольких циклов готовки.

Дополнительно режим SyncFinish™ помогает синхронизировать завершение приготовления. Даже если одному блюду требуется больше времени, а второму меньше, аэрогриль выстраивает процесс так, чтобы оба были готовы одновременно.

Скорость и качество кулинарии

AeroChef FD20s Pro оснащен нагревательной системой мощностью 2800 Вт и поддерживает температуру от 40 до 230 °C. Такой диапазон подходит как для деликатного прогрева, так и для блюд, где важны высокая температура и выраженная корочка: стейков, птицы, картофеля фри, пиццы или выпечки.

Технология 360° Hot Poly-Air™ обеспечивает круговую циркуляцию горячего воздуха. За счет этого тепло равномерно распределяется внутри камеры, продукты быстрее подрумяниваются, но остаются сочными внутри.

Технология горячей циркуляции воздуха позволяет снизить использование масла до 88% по сравнению с традиционным фритюром.

Простое управление, контроль процесса и легкий уход

Для быстрых повседневных сценариев в AeroChef FD20s Pro интегрировано 10 предустановленных режимов. Пользователю доступны режимы для стейка, курицы, рыбы, картофеля фри, пиццы, овощей и выпечки - достаточно нескольких касаний. При необходимости пользователь может вручную изменить время и температуру под конкретный рецепт.

Следить за готовкой помогает смотровое окно размером 234 × 70 мм и внутренняя подсветка. Благодаря этому не нужно постоянно выдвигать корзину, выпускать горячий воздух и прерывать процесс готовки.

Если корзину все же нужно открыть, например чтобы перевернуть продукты или добавить соус, функция умной паузы автоматически приостанавливает работу. После возвращения корзины аэрогриль продолжит приготовление без необходимости повторной настройки.

Внутренняя часть устройства выполнена из металла, а корзина, разделитель и решетка получили керамическое антипригарное покрытие. Съемные элементы можно мыть в посудомоечной машине, поэтому уход за аэрогрилем не станет тяжелой рутиной.

«Мы видим растущий интерес к устройствам, которые помогают экономить время на кухне без компромиссов в качестве блюд. AeroChef FD20s Pro создавался как решение для реальных повседневных сценариев - когда нужно быстро приготовить полноценный ужин для семьи», - прокомментировал Цaо Синьюй.

Цена и доступность

Trouver AeroChef FD20s Pro уже доступен в сети DNS и маркетплейсах по цене от 14,99 тыс. руб.

