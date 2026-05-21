СибГУТИ и АНО ТКО подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АНО ТКО.

Стороны намерены совместно работать над развитием российского рынка радиоэлектроники, в частности телекоммуникационного оборудования, и подготовки квалифицированных кадров для радиоэлектронной промышленности.

«Для нас соглашение с АНО ТКО – это осознанный шаг навстречу реальному сектору экономики, определяющий вектор развития вуза на годы вперед. Это возможность объединить усилия с другими участниками отрасли, дополняя компетенции друг друга, а не дублируя работу», – отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Университет планирует участвовать в исследовательских проектах, разработке новых устройств и проведении экспертиз, способствующих достижению технологического суверенитета страны. Особое внимание будет уделено кадровому вопросу: совместная работа вуза и АНО ТКО направлена на подготовку специалистов, способных работать с передовым отечественным оборудованием на производстве и в конструкторских бюро.

«Уверен, что объединение нашего понимания рынка с мощной научной школой университета позволит находить пути взаимодействия между вузом и разработчиками телеком-оборудования для укрепления технологического суверенитета страны» – сказал генеральный директор АНО ТКО Григорий Ревазян.

