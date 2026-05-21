«Роктри ВГК Стивидор» перевела вахтовиков на КЭДО от «Контур.Диадока»

Судоходная компания «Роктри ВГК Стивидор» подключила сервис КЭДО от «Контур.Диадока» и ускорила оформление кандидатов-моряков. Оформление кадровых документов теперь занимает полчаса, а документооборот с сотрудниками сократился с недели до одного дня. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Роктри ВГК Стивидор» занимается рейдовой перевалкой угля в морском порту Шахтерск Сахалинской области. Перейти на кадровый ЭДО компания решила, чтобы минимизировать бумажную работу и быстро получать от сотрудников подписанные оригиналы кадровых документов.

В среднем в компании работает 230 человек. Из них 98% — это моряки на вахте: устраиваются по контракту со всей страны, работают три-четыре месяца и уезжают. Большая часть моряков почти не бывает в офисе, поэтому с ними было трудно оформлять и подписывать кадровые документы. Для оформления и подписания приходилось массово завозить сотрудников в офис. Это отнимало много времени.

Переход на кадровый ЭДО в «Роктри ВГК Стивидор» начался в декабре 2024 г. В первый же месяц на электронные кадровые документы перешло порядка 50% работников. Компания перевела в электронный вид все кадровые документы, включая штатное расписание, документы по командировкам, отпускам, переводам. Кадровики формируют и отправляют их через модуль «1C», а сотрудники получают уведомления по электронной почте и подписывают документы с телефонов в личном кабинете КЭДО.

Сейчас на подготовку трудовых договоров и других электронных документов у кадровых специалистов уходит порядка получаса. Весь документооборот занимает около суток — против недели, которая требовалась ранее.

Цифровизация

Варвара Иванова, ведущий специалист отдела по управлению персоналом в компании «Роктри ВГК Стивидор»: «Переходом мы довольны: все работает. Главное — внедрять КЭДО постепенно. Особенно, если компания большая и имеет сложную структуру. Лучше делать это поэтапно: сначала подключить одну группу сотрудников и постепенно распространить сервис на остальных».

Сервис КЭДО от «Контур.Диадока» используется для обмена электронными кадровыми документами между работодателем и сотрудниками.

