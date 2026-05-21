Подтверждена совместимость SafeNode System Loader компании «Газинформсервис» с оборудованием «РАМЭК-ВС»

Компании «Газинформсервис» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректность совместного функционирования СДЗ SafeNode System Loader и оборудования производства «РАМЭК-ВС». Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».

На основании испытаний, проведённых специалистами компаний, выдан сертификат совместимости, который подтверждает работу СДЗ SafeNode System Loader со следующими моделями оборудования: НПК К230, К250, К260, К230М, К250М, К260М на базе МП РАМГ.467145.011; НПК К430, К450, К460, К430М, К450М, К460М на базе МП РАМГ.467145.009; НПК К410, К410М на базе МП РАМГ.467145.010; НПК К435, К455, К465, К435М, К455М, К465М на базе МП РАМГ.467145.012; НПК К630, К650, К660, К630М, К650М, К660М на базе МП РАМГ.467145.008.

«В кратчайшие сроки специалистами компании проведена валидация совместимости SafeNode System Loader с масштабной линейкой оборудования производства "РАМЭК-ВС". Это уже позволило реализовать ряд совместных проектов», — отметил Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».

