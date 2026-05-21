ПО для цветной металлургии: «Киберпротект» и «Норникель» развивают партнерство

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и «Норникель», производитель высокосортного никеля и палладия, заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев и директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норникель» Виктория Повелицина. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Соглашение направлено на развитие технологического партнерства: стороны планируют совместно тестировать новые технологии, работать над повышением надежности отечественного программного обеспечения и прорабатывать вопросы интеграции цифровых и программных продуктов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие профессиональных компетенций и обучение специалистов «Норникеля». Компании намерены проводить обучающие и сертификационные программы, а также организовывать профильные мероприятия, экспертные сессии и обмен практическим опытом.

Сотрудничество создаст дополнительные возможности для укрепления российской ИТ-экосистемы и развития технологических практик импортозамещения.

«Для нас сотрудничество с флагманом российской горно-металлургической промышленности и одним из крупнейших производителей металлов в мире — это стратегический шаг, который будет способствовать развитию наших ИТ-решений. Мы планируем продуктивно обмениваться опытом и экспертизой, исходя из решения сложных и масштабных задач в промышленных условиях, работать над повышением отказоустойчивости и надежности ИТ-инфраструктуры. Это позволит не только укрепить доверие к российскому ПО, но и внести вклад в укрепление российской ИТ-экосистемы», — сказал генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Системное взаимодействие с отечественным рынком разработчиков программного обеспечения сегодня - одна из важнейших задач крупных компаний. Система резервного копирования в импортозамещенном контуре уже используется в «Норникеле». Технологическое партнерство с «Киберпротектом» является важным шагом на пути развития решения и большей адаптации его под нужды компании», — сказала директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норникель» Виктория Повелицина.

