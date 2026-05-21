НМТП выстроил централизованное управление ИТ-активами на базе экосистемы Naumen

Компания Naumen завершила проект по внедрению системы управления ИТ-активами в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). В компании создана централизованная система учета ИТ-активов, которая позволяет управлять оборудованием, программным обеспечением и лицензиями на всех этапах жизненного цикла. Проект охватил более 1500 сотрудников и свыше 7600 единиц ИТ-оборудования. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

НМТП — портовый оператор, обеспечивающий перевалку грузов и непрерывность ключевых логистических процессов. До старта проекта компания уже использовала Naumen Service Desk и последовательно развивала процессы управления ИТ. Однако рост инфраструктуры, повышение требований к прозрачности ИТ-ландшафта и подготовке отчетности потребовали перехода к централизованной модели управления активами. Перед заказчиком стояли задачи автоматизации процессов на всех этапах жизненного цикла ИТ-активов — от планирования и закупки до вывода из эксплуатации, а также повышения качества данных для аудита и управленческого контроля.

Проект был реализован на базе решений Naumen и интеграции корпоративных систем инвентаризации и учета НМТП. В единый контур управления вошли Naumen Service Desk, Naumen ITAM, Naumen Network Manager и Naumen Business Service Monitoring. Такой подход позволил объединить процессы учета ИТ-активов, управления ИТ-сервисами и контроля состояния ИТ-ландшафта.

Решение Naumen ITAM было интегрировано в существующий контур Naumen Service Desk, что обеспечило работу процессов ITSM и ITAM в единой среде управления. Данные об инфраструктуре автоматически поступают из систем Naumen Network Manager и Kaspersky Security Center в Naumen Business Service Monitoring, который выполняет агрегацию и дедупликацию данных, обеспечивая их согласованность и актуальность.

В рамках проекта были автоматизированы процессы управления жизненным циклом ИТ-активов, включая выдачу оборудования и лицензий, ремонт и модернизацию техники. Также создана централизованная система учета информационных систем и их компонентов, используемая для подготовки аудиторской отчетности и повышения прозрачности ИТ-ландшафта. Актуальная модель связей между системами и компонентами позволяет точнее маршрутизировать сервисные запросы и ускорять их обработку.

Особое внимание было уделено качеству данных. В системе настроена регулярная загрузка информации об устройствах и установленном программном обеспечении из систем инвентаризации с автоматической нормализацией данных. Дополнительно реализована интеграция с «1С» для учета лицензий, оборудования и складских остатков, что позволило обеспечить актуальность информации и сократить объем ручных операций.

В систему были включены серверная и пользовательская инфраструктура, виртуальные мощности и распределенный парк ИТ-оборудования объемом более 7600 единиц.

В результате проекта НМТП получил единый источник достоверной информации об ИТ-активах и инструменты для управления ими на уровне бизнес-задач. Повысилась прозрачность инфраструктуры, сократились трудозатраты на выполнение рутинных операций и проведение аудитов, ускорилось принятие управленческих решений.

«Для нас было важно не просто навести порядок в учете ИТ-активов, а изменить сам подход к управлению инфраструктурой. Мы перешли от разрозненных данных к единой системе, на основе которой принимаются управленческие решения. ИТ стало более прозрачным и предсказуемым для бизнеса, а управление активами — частью общей логики развития компании», — отметил Юрий Устабаши.

«Для компаний с непрерывным производственным циклом и распределенной инфраструктурой особенно важно, чтобы данные об активах, сервисах и состоянии оборудования были связаны между собой. В НМТП объединение сервисных процессов и управления активами в едином контуре позволило повысить управляемость ИТ-инфраструктуры и ее устойчивость», — сказал Никита Кардашин.

В дальнейшем НМТП планирует расширять практику управления ИТ-активами, включая развитие процессов учета лицензий, расходных материалов и запасных частей.