Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для развития ИКТ-инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД,

Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечение ИТ-специалистов из других регионов для работы в нижегородском ИКТ-секторе (объединяет ИТ и связь), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «Неймарк» и других учебных заведениях региона.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области.

«Дата-центр «РТК-ЦОД» в Нижнем Новгороде уже обслуживает региональную инфраструктуру, а вторая очередь строительства подтверждает растущий спрос на вычислительные мощности в регионе. Однако еще более важное значение сотрудничество с «РТК-ЦОД» несет для усиления кадрового капитала Нижегородской области через привлечение новых специалистов отрасли ИКТ. Соглашение позволит нам расширить диалог с компанией по этому вопросу, как и по части создания опорного офиса», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В том числе, партнерство предполагает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения (электрическая и газовая генерация).

«Регион реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, и вычислительных мощностей нам уже не хватает. Совместно с «РТК-ЦОД» планируем разработать новый механизм поощрения инвестиций в строительство центров обработки данных в нашем регионе», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«В Нижнем Новгороде мы не только занимаемся строительством экономичных дата-центров, но и уже предоставляем на их основе полный спектр ИТ-услуг, в том числе облачных. Таким образом компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственными и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности. Также мы реализуем совместный с регионом технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов региона и привлечет ИТ-кадры из других субъектов», – сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.