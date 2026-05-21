CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для развития ИКТ-инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД,

Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечение ИТ-специалистов из других регионов для работы в нижегородском ИКТ-секторе (объединяет ИТ и связь), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «Неймарк» и других учебных заведениях региона.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области.

«Дата-центр «РТК-ЦОД» в Нижнем Новгороде уже обслуживает региональную инфраструктуру, а вторая очередь строительства подтверждает растущий спрос на вычислительные мощности в регионе. Однако еще более важное значение сотрудничество с «РТК-ЦОД» несет для усиления кадрового капитала Нижегородской области через привлечение новых специалистов отрасли ИКТ. Соглашение позволит нам расширить диалог с компанией по этому вопросу, как и по части создания опорного офиса», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В том числе, партнерство предполагает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения (электрическая и газовая генерация).

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Регион реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, и вычислительных мощностей нам уже не хватает. Совместно с «РТК-ЦОД» планируем разработать новый механизм поощрения инвестиций в строительство центров обработки данных в нашем регионе», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«В Нижнем Новгороде мы не только занимаемся строительством экономичных дата-центров, но и уже предоставляем на их основе полный спектр ИТ-услуг, в том числе облачных. Таким образом компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственными и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности. Также мы реализуем совместный с регионом технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов региона и привлечет ИТ-кадры из других субъектов», – сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290