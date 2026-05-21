CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила мобильный интернет у Волго-Донского канала и старейшего маслозавода России

МТС расширила сеть LTE в Красноармейском районе Волгограда. В результате строительства базовых станций связи в жилых кварталах района, рядом с Волго-Донским судоходным каналом, набережной Волги, а также в районе Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта» - старейшего в России предприятия по переработке маслосемян горчицы, средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в густонаселенной части юга Волгограда, где расположены жилые кварталы, промышленные предприятия и туристические объекты. Улучшения качества связи почувствуют жители района, сотрудники предприятий, автомобилисты и туристы, посещающие южную часть города. В зону улучшения связи также вошла территория у памятника Владимиру Ленину – одного из самых узнаваемых символов Волгограда. Монумент у входа в Волго-Донской канал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире памятник реально жившему человеку.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая помогает учитывать не только текущую нагрузку на сеть, но и развитие городской инфраструктуры, транспортные потоки и популярность городских локаций. Такой подход позволяет заранее усиливать покрытие в районах с растущим потреблением мобильного интернета.

«Красноармейский район – одна из крупнейших промышленных и транспортных территорий Волгограда, где нагрузка на сеть постоянно растет. Здесь сосредоточены предприятия, жилые микрорайоны, туристические объекты и важные городские магистрали. Мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру в южной части города, чтобы обеспечивать стабильное качество связи и необходимый запас емкости сети для жителей, бизнеса и гостей Волгограда», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290