МТС усиливает интеграцию телекома и финтеха в клиентских предложениях

МТС объявляет о запуске скидки на мобильную связь для клиентов финтеха. Теперь, оформив новый номер телефона, они ежемесячно смогут получать скидку 30% на абонентскую плату при пополнении баланса мобильного номера с помощью флагманской карты «МТС Деньги». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Акция направлена на развитие финтех-направления, одного из ключевых в группе МТС, и усиление синергии с телеком-бизнесом. Скидка распространяется на тарифы RED, РИИЛ, «МТС Супер». Она будет доступна только при оплате услуг связи картой «МТС Деньги» при приобретении новой SIM-карты (в том числе при переходе с другого оператора), а также при переходе на один из этих тарифных планов.

У клиентов есть возможность выпустить виртуальную дебетовую карту онлайн непосредственно в момент оформления SIM-карты либо позже – с сохранением возможности получить скидку на связь.

«МТС продолжает придерживаться курса на укрепление технологического лидерства, создавая инновационные продукты, основанные на интеграции телеком- и финтех-направлений. Эта стратегическая связка позволяет создавать уникальные преимущества для клиента, делая продукт удобным в использовании и финансово привлекательным. Наши финансовые сервисы органично встроены в привычные пользовательские сценарии: выгодное предложение становится частью бесшовного клиентского опыта. Такая продуктовая стратегия позволяет последовательно наращивать абонентскую базу, которая уже превышает 83 млн, сохраняя при этом устойчивую динамику роста даже на зрелом телеком-рынке», – отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Помимо скидки на связь держателям карты «МТС Деньги» доступен ряд других преимуществ, включая повышенный кешбэк 5% на супермаркеты и каждый месяц на выбор пять новых категорий кешбэка, который можно обменивать на рубли.

Все финтех-сервисы МТС доступны в отдельном разделе «Деньги» в привычном интерфейсе приложения Мой МТС. В линейку входят сервисы «МТС Оплата», «МТС Накопления», «МТС Флекс», а также оплата по QR-коду, позволяющая быстро и удобно совершать повседневные платежи. Кроме того, клиенты МТС могут осуществлять денежные переводы за рубеж для физических лиц.

