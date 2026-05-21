МТС перевела работу Кадрового центра «Работа России» Магаданской области в цифровой режим

МТС внедрила программно-аппаратный комплекс для оцифровки и работы с электронным архивом. «Цифровой архив» позволит сохранить в электронном виде сотни тысяч документов и архивных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта МТС оснастила центральный офис Кадрового центра «Работа России» в Магадане программно-аппаратными комплексами и программным обеспечением, позволяющим проводить оцифровку массивного бумажного архива и последующую работу с ним: редактирование, аналитика, автоматизированная каталогизация документов. В ближайшее время такие комплексы поступят в восемь территориальных подразделений Центра занятости населения Магаданской области.

Благодаря цифровому решению сотрудники Кадровых центров из отдаленных муниципальных образований Колымы смогут оперативно взаимодействовать между собой и с базой материалов; снизится вероятность потери или повреждения документов в процессе работы с бумажными документами, а применение специальных фильтров в ПО-редакторе позволит увеличить читаемость материалов с выцветающими чернилами.

«Технологическая цифровизация элементов работы социальных организаций позволяет выстроить доверительную модель между сотрудниками учреждений, автоматизировать рутинные процессы, ускорить и качественно повысить обработку запросов и обеспечить эффективное взаимодействие. Совместно с Центром занятости населения мы смогли внедрить ряд современных решений, которые значительно облегчили работу специалистов, а соискателям стало комфортнее и оперативнее получать консультации и запрашивать необходимые данные. Это прекрасный пример того, как комплексные цифровые решения облегчают доступ граждан к получению социальных мер поддержки», – рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

«Программно-аппаратный комплекс для оцифровки архивов мы получили совсем недавно, однако уже активно приступили к переводу документов в электронный вид. На сегодняшний день оцифровано 69 архивных дел, и это только начало большого пути. Перед нами стоит по-настоящему масштабная задача: за 35 лет работы Кадрового центра созданы и хранятся десятки тысяч бумажных носителей. Ежегодно прибывает порядка трех тысяч новых, и с каждым годом этот объем только растет. Хранение, поиск и обработка такого массива информации на бумаге становятся все более трудоемкими. Именно поэтому переход на цифровой формат работы — не просто современная тенденция, а необходимое условие для повышения эффективности. Внедрение цифровых технологий — важный шаг к улучшению работы Кадрового центра, который позволит нам работать быстрее и качественнее, отвечая вызовам времени», – сказал первый заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области Алексей Харламов.