«Мобиус Технологии» и eXpress объявили о партнерстве

Системный интегратор «Мобиус Технологии» и российский разработчик защищенного мессенджера для бизнеса eXpress объявили о партнерстве. Цель сотрудничества — помочь бизнесу безболезненно перейти с иностранных мессенджеров и ВКС‑платформ на отечественное решение.

У использования иностранных платформ есть существенные риски: данные могут передаваться на зарубежные серверы, что создает угрозу утечки конфиденциальной информации. Кроме того, доступ к сервисам и технической поддержке может быть ограничен, а условия лицензирования и стоимость — изменены в любой момент. При этом ряд компаний из различных отраслей российского бизнеса (госсектор, финансы, здравоохранение, промышленность) обязан соблюдать требования актуального законодательства по локализации данных (152-ФЗ, 187-ФЗ и др.).

Партнерство «Мобиус Технологии» и eXpress решит эти проблемы комплексно. Подтверждением стал реальный опыт использования — системный интегратор уже перевел свои внутренние коммуникации на платформу eXpress, отказавшись от разнородной экосистемы зарубежных и бесплатных сервисов. В результате удалось добиться централизованного управления коммуникациями и единой политики информационной безопасности — без рисков и влияния со стороны внешних факторов.

Теперь партнеры готовы тиражировать этот опыт для других российских компаний. В рамках сотрудничества специалисты «Мобиус Технологии» будут организовывать тестирование программного продукта для заказчиков, обеспечивать внедрение и оказывать помощь в миграции данных.

«Сотрудничество с вендором eXpress — логичный шаг в рамках стратегии технологической устойчивости. За последние годы мы убедились: зависимость от зарубежных решений создает не только прямые риски утечки данных, но и стратегические угрозы для развития ИТ‑ландшафта компании, — отметил технический директор «Мобиус Технологии» Антон Гритчин. — Переведя собственные коммуникации на eXpress, мы добились прозрачности управления, предсказуемости затрат и контроля над инфраструктурой. Опираясь на свой опыт, мы предложим российским компаниям не просто миграцию, а комплексное проектирование защищенной среды».

«Мы задумали мессенджер eXpress 10 лет назад не как копию зарубежных аналогов, а как инструмент для решения задач российского бизнеса, так как на тот момент в российском сегменте рынка коммуникаций понятия «корпоративный мессенджер» не существовало в принципе. Развертывание на своих серверах, совместимость с локальными стандартами безопасности, стабильная работа — эти особенности всегда были и остаются критически важны для заказчиков. Уверен, партнерство с «Мобиус Технологии» усилит преимущества решения — заказчики получат интегратора, способного реализовать различные сценарии внедрения и обеспечить долгосрочную поддержку», — сказал основатель и CEO платформы eXpress Андрей Врацкий.