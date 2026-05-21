KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новые устройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVADRA M24 и KVADRA M27. Новинки расширяют продуктовый портфель KVADRA и позволяют закрывать разные сценарии оснащения сотрудников — от мобильного рабочего места в офисе, командировке или на выездном объекте до стационарного персонального компьютера с монитором.

KVADRA R8 — компактный защищенный планшет для мобильных сотрудников, которые работают на промышленных объектах, в городской инфраструктуре, торговых залах, складских комплексах и других выездных сценариях. Корпус устройства защищает планшет от ударов и падений с высоты до 1,2 метра, а степень защиты IP67 позволяет использовать его в помещениях и на улице при сложных погодных условиях. Планшет поддерживает кастомизацию под задачи заказчика и оснащен встроенными ИИ-инструментами для распознавания речи и текста, считывания штрихкодов и QR-кодов через камеру, а также улучшения качества записи аудио.

KVADRA NAU LP14 — ультратонкий ноутбук для руководителей, мобильных сотрудников и корпоративных пользователей, которым необходимо полноценное рабочее место вне зависимости от локации. При диагонали экрана 14 дюймов устройство весит менее 1,1 кг, поддерживает раскрытие до 180 градусов и работает до 12 часов без подзарядки. Ноутбук построен на платформе Intel 14-го поколения с процессорами Intel Core Ultra 5/7, поддерживает оперативную память DDR5, графику Intel Arc Graphics, современные интерфейсы Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и HDMI 2.1, а также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и опциональный 4G/LTE-модем.

KVADRA M24 и KVADRA M27 — первая линейка мониторов KVADRA для оснащения офисных рабочих мест. В нее входят модели с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD, а также модели с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD. Все мониторы оснащены IPS-матрицами с яркостью 350 нит, цветовым охватом sRGB 100% и частотой обновления 144 Гц. Технологии Low Blue Light и Flicker Free помогают снизить нагрузку на глаза при длительной работе, а регулировка высоты, наклона, поворота и перевод в портретный режим позволяют адаптировать экран под задачи пользователя. Также в линейке представлены модели с расширенным набором интерфейсов — KVADRA M24H и KVADRA M27H. Они оснащены встроенным USB-хабом и портом USB-C с поддержкой передачи изображения и зарядки мощностью до 65 Вт и 90 Вт соответственно.

С выходом новых устройств портфель KVADRA охватывает ключевые форматы корпоративных рабочих мест. Заказчики могут использовать защищенные планшеты для сотрудников на выездных объектах, легкие ноутбуки — для мобильных команд и руководителей, а мониторы — для стационарных офисных рабочих мест, включая конфигурации с персональными компьютерами, мини-ПК и несколькими экранами. Такой подход позволяет формировать единый парк клиентских устройств под разные роли сотрудников, требования ИТ-инфраструктуры и сценарии эксплуатации.

«На ЦИПР мы показываем, что портфель KVADRA закрывает основные сценарии корпоративного рабочего места: от защищенного планшета для сотрудников на объектах и легкого ноутбука для мобильной работы до стационарного рабочего места с персональным компьютером и монитором. Для заказчиков важно получать не отдельные устройства, а связанную линейку клиентских решений, которую можно адаптировать под требования ИТ-инфраструктуры, безопасности и прикладных процессов. Поэтому в новых продуктах мы сделали акцент на надежности, эргономике, производительности и возможностях кастомизации», — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

KVADRA R8 и KVADRA NAU LP14 уже доступны корпоративным заказчикам для демо-тестирования. Мониторы KVADRA M24 и KVADRA M27 будут доступны для демотестов в третьем квартале текущего года.