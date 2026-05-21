Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь

Гости санаторно-курортного комплекса на озере Чедер в Туве теперь пользуются мобильным интернетом 4G и голосовыми звонками по технологии VoLTE. «МегаФон» установил базовую станцию в самой знаменитой бальнеологической здравнице республики. Теперь отдыхающие могут делиться впечатлениями в режиме реального времени и получать максимальное удовольствие во время отдыха. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Озеро Чедер является памятником природы регионального значения и находится под охраной государства. Оно расположено на юге Тувинской котловины, в 45 км от столицы республики. Добраться до него можно по федеральной трассе Р-257 «Енисей» как на автомобиле, так и общественном транспорте. Благодаря лечебным свойствам грязи и соленой воды, сюда приезжают туристы, чтобы укрепить организм и пройти оздоровительный курс. На берегу водоема функционирует круглогодичная здравница «Чедер», а те, кто предпочитает отдых дикарями, могут приехать сюда летом с палатками.

«МегаФон активно развивает сеть 4G в самых популярных туристических локациях Тувы, чтобы наши абоненты могли оставаться в привычном для себя «цифровом» ритме. Озеро Чедер стало уже четвертым водоемом в регионе, где за последние несколько лет мы обеспечили стабильное покрытие LTE-сети», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Уверенное покрытие и стабильный прием сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Высокочастотный спектр отвечает за оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Согласно замерам, сделанным инженерами компании, ее максимальные значения достигают 100 Мбит/с. Таких показателей достаточно, чтобы общаться в мессенджерах и соцсетях, звонить близким по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек и помех, слушать музыку, играть в мобильные игры онлайн, пользоваться банковскими приложениями и решать другие срочные вопросы. Туристы могут делать фотографии и сразу же отправлять их в семейный чат, а трэвел‑блогерам станет проще записывать сторис и вести прямые эфиры.

Построенная на берегу озера инфраструктура расширила зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Качественная связь очень важна при выборе места отдыха. Без интернета впечатление от поездки может быть испорчено. Сеть 4G позволяет быстро делиться фото, вести прямые эфиры, смотреть видео и оставаться на связи даже в глухой природной локации», — отметил министр цифрового развития и связи Республики Тыва Эдуард Ховалыг.

«Современные тренды на внутренний туризм и здоровый образ жизни сегодня тесно взаимосвязаны. Все чаще россияне выбирают места для отдыха, позволяющие и отдохнуть, и оздоровиться. Одной из таких точек притяжении стал санаторий «Чедер», чья популярность обусловлена целебными грязями и минеральными водами местного озера. В прошлом году здравница приняла около 8,5 тысяч гостей, в текущем сезоне мы ожидаем рост турпотока. С запуском телеком-оборудования пребывание отдыхающих здесь станет еще более комфортным. Качественная мобильная связь – это обязательное условие для современного курорта, где забота о здоровье гармонично сочетается с технологическим прогрессом», – сказал руководитель государственного комитета по туризму Республики Тыва Алексей Сиорпас.