«Кит-системс» повысил эффективность коммуникаций руководства «Торговый дом ТМХ»

Системный интегратор «Кит-системс» внедрил систему видеоконференцсвязи в АО «Торговый дом ТМХ» - закупочном центре компаний, входящих в группу АО «ТМХ». Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

Заказчику требовалось подготовить конференц-зал генерального директора к проведению видеоконференций с дистанционным подключением участников на уровне высшего руководства головного предприятия заказчика, а также заказчиками, партнерами и поставщиками по всей стране.

Подрядчиком была выбрала компания «Кит-системс», ранее реализовавшая ряд аналогичных проектов для предприятий группы, а также предложившая наиболее финансово- и квалификационно-обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ. На основе анализа требований заказчика к решению и его ИТ-инфраструктуры интегратор предложил решение, гармонично дополнившее интерьер помещения, осуществил его монтаж, пуско-наладку и тестирование в различных режимах работы.

Основу решения составил встраиваемый компьютер для интерактивных панелей Lumien Lime, позволяющий реализовать на базе интерактивных панелей данного производителя решение «все-в-одном». Центральный блок управления конференц-системой с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой звука предотвращает обратную связь, обеспечивая подключение до 100 конгресс-систем и до четырех камер.

Поворотная сетевая камера Prestel на базе технологии искусственного интеллекта обеспечивает автоматическое наведение на активного спикера и кадрирование. Работу с видеоконтентом обеспечивает интерактивная панель Lumien разрешением с поддержкой технологии мультитач (до 20 касаний. Компоненты решения тесно интегрированы между собой посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация).

«Следуя общемировому тренду, машиностроительная группа ТМХ расширяет использование мультимедийных технологий в качестве основного средства коммуникаций своих структурных подразделений по всей стране. Использованная в рамках проекта компонентная база позволила реализовать функциональное решение профессионального уровня, отвечающее всем требованиям заказчика. Простота управления позволит планировать и запускать конференции нажатием всего нескольких клавиш, а интерактивные возможности видеопанели повышают удобство совместной работы с документами. А мы в качестве сервис-ориентированного интегратора готовы обеспечить обслуживание и техническую поддержку системы», - сказал Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс».

«Система видеоконференцсвязи повысила эффективность наших бизнес-процессов, обеспечила рост скорости и качества принятия управленческих решений, – отметил Никита Кремнев, генеральный директор АО «Торговый дом ТМХ». – Решение гармонично вписалось в экосистему корпоративных коммуникаций, связывающей территориально-распределенные предприятия группы в единую производственную среду».

