К летнему сезону МТС расширила сеть LTE для тюменских дачников

МТС увеличила емкость сети и улучшила покрытие LTE в дачных массивах в пригороде Тюмени. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению существующей телеком-инфраструктуры, скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К новому дачному сезону МТС расширила сеть LTE в районе садовых товариществ «Надежда», «Незабудка», «Хрустальный» на Салаирском тракте, «Романтик» на Тобольском тракте, «Мелиоратор», «Строитель» и «Лесная сказка» на Велижанском тракте. На юге области емкость сети увеличили в дачном массиве «Рассвет» на Ялуторовском тракте. Также улучшения коснулись коттеджного поселка «Зеленые холмы» у села Кулаково на Ирбитском тракте. В этих локациях расположены летние дачи, а также частные дома, в которых тюменцы живут круглогодично.

Сеть LTE стала доступна в СНТ «Весна» в районе Окружной дороги, а также «Восход» по Червишевскому тракту. Кроме этого, выросла скорость мобильного интернета в садовом товариществе «Лебедушка» по Велижанскому тракту. Теперь ценители отдыха на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на дачных участках, удаленно работать, делиться фотографиями посадок и урожая, следить за расписанием автобусов даже в пиковые дни нагрузки — вечер пятницы и выходные.

«С наступлением теплого сезона мы наблюдаем «миграцию» жителей региона в загородные локации. В связи с этим расширили сеть LTE там, где она востребована не меньше, чем в областной столице. Вместе с усилением сети четвертого поколения в Тюменской области мы отключили устаревший стандарт 3G. Чтобы голосовая связь работала еще лучше, абонентам нужно самим включить функцию VoLTE в настройках смартфона и проверить ее работу через приложение. VoLTE позволяет совершать вызовы через высокоскоростной интернет-канал и параллельно отправлять сообщения в социальных сетях. Это очень удобно и позволяет обеспечивать более высокое качество звука», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

