CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline и «ЦЦР Саратовской области» заключили соглашение о намерениях

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ГКУ СО «Центр цифрового развития Саратовской области» (ЦЦР) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит объединить компетенции сторон для системного развития цифровой грамотности и подготовки профильных кадров, что создает необходимые условия для устойчивого развития цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр цифрового развития Саратовской области» занимается созданием инфраструктуры для цифровизации, внедрением передовых технологий, развитием телекоммуникаций и связи, повышением качества, доступности государственных и муниципальных услуг, а также обеспечением информационной безопасности в исполнительных органах и органах местного самоуправления Саратовской области. ГК Softline является одним из самых быстрорастущих игроков ИТ-отрасли: за 30 лет работы группа накопила экспертизу в реализации технологически сложных комплексных проектов федерального масштаба.

Стороны подписали соглашение о намерениях, которое открывает возможности для развития инновационного взаимодействия. ГК Softline и ЦЦР намерены содействовать совместному участию в научно-исследовательских проектах, технической поддержке аппаратного обеспечения и информационных систем с применением лучших практик российских производителей, организации профильных мероприятий, презентации отечественного программного обеспечения и компьютерной техники.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«В партнерстве с “Центром цифрового развития Саратовской области” группа компаний Softline получает возможность сделать вклад в развитие цифровой экономики. Наша экспертиза в построении ИТ-инфраструктуры и внедрении отечественных решений будет полезна при планировании совместных мероприятий и разработке исследовательских программ. Уверены, что в результате такого сотрудничества нам удастся сформировать устойчивую среду для обмена компетенциями и заложить фундамент для подготовки специалистов будущего», – отметил Эдуард Коваленко, заместитель директора регионального бизнеса ГК Softline.

«Сотрудничество с группой компаний Softline расширяет возможности “Центра цифрового развития” в реализации задач по цифровой трансформации. Совместная работа обеспечит доступ к проверенным практикам и технологическим наработкам. Мы нацелены на конкретные результаты: подготовку востребованных ИТ-специалистов и поддержку отечественных разработок, что усилит качество и доступность цифровых сервисов для органов власти и подведомственных учреждений», – сказал Дмитрий Рыбчинский, директор «Центра цифрового развития Саратовской области».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290