«Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволяет предоставить полный цикл разработки программных продуктов по модели «от начала до конца» (End-to-End).

Теперь пользователи демостенда могут протестировать полный цикл разработки микросервисных приложений: проектирование бэкенда, выстраивание логики бизнес-процессов, проектирование фронтенда, развертывание и визуализация данных.

«Добавление Digital Q.Sensor BI стало логичным дополнением демостенда нашей экосистемы, – отметили в «Диасофт». – Разработчики могут не только создавать приложения, но и получать аналитические дашборды для мониторинга бизнес-показателей в режиме реального времени».

Кроме платформы для визуальной аналитики Digital Q.Sensor BI, на демостенде Digital Q доступны следующие платформы: Digital Q.Archer – проектирование логической архитектуры приложений, определение бизнес-объектов и связей между ними; Digital Q.Palette – визуальное проектирование пользовательского интерфейса в архитектуре micro front-end с открытым кодом; Digital Q.BPM – проектирование и цифровизация бизнес-процессов с возможностями анализа и оптимизации; Digital Q.DevOps – автоматизированное управление CI/CD.

Компания «Диасофт» предоставляет бесплатный доступ к демостенду для всех ИТ-команд и компаний из всех отраслей экономики. За две недели команды могут создать полноценный прототип программного продукта.

