CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Cloud.ru и DIS Group расширяют сотрудничество в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными

ИТ-компании Cloud.ru и DIS Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на реализацию технологического партнерства в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными, их хранению и обработке. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Подписанию соглашения предшествовала успешная работа по облачному развертыванию на Cloud.ru аналитической системы Селена (Selena Lakehouse) – основы интеллектуальной платформы управления данными AIDP от компании DIS Group.

Партнерство сторон охватывает создание совместных ИТ-решений, работу над стандартами интеграции и функциональными требованиями информационных систем, изучение и обмен опытом лучших практик цифровизации.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Партнерство с DIS Group — логичный шаг в развитии экосистемы облачных решений Cloud.ru для работы с данными. Более того, компании прошли проверку на архитектурную совместимость продуктов. В рамках соглашения с партнером мы будем создавать интегрированные решения на базе AIDP и наших облачных сервисов. Это создаст дополнительную ценность для заказчика, так как он получит готовые, надежные data-driven решения», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

«С развитием ИИ-аналитики self-service и ростом децентрализации корпоративных данных инструменты управления данными становятся востребованными не только в enterprise-сегменте, но и среди компаний среднего и крупного бизнеса. Развертывание платформы данных Селена в облаке Cloud.ru стало первым шагом DIS Group в создании облачной версии интеллектуальной дата-платформы AIDP», — сказал коммерческий директор DIS Group Артем Косилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290