Cloud.ru и DIS Group расширяют сотрудничество в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными

ИТ-компании Cloud.ru и DIS Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на реализацию технологического партнерства в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными, их хранению и обработке. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Подписанию соглашения предшествовала успешная работа по облачному развертыванию на Cloud.ru аналитической системы Селена (Selena Lakehouse) – основы интеллектуальной платформы управления данными AIDP от компании DIS Group.

Партнерство сторон охватывает создание совместных ИТ-решений, работу над стандартами интеграции и функциональными требованиями информационных систем, изучение и обмен опытом лучших практик цифровизации.

«Партнерство с DIS Group — логичный шаг в развитии экосистемы облачных решений Cloud.ru для работы с данными. Более того, компании прошли проверку на архитектурную совместимость продуктов. В рамках соглашения с партнером мы будем создавать интегрированные решения на базе AIDP и наших облачных сервисов. Это создаст дополнительную ценность для заказчика, так как он получит готовые, надежные data-driven решения», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

«С развитием ИИ-аналитики self-service и ростом децентрализации корпоративных данных инструменты управления данными становятся востребованными не только в enterprise-сегменте, но и среди компаний среднего и крупного бизнеса. Развертывание платформы данных Селена в облаке Cloud.ru стало первым шагом DIS Group в создании облачной версии интеллектуальной дата-платформы AIDP», — сказал коммерческий директор DIS Group Артем Косилов.