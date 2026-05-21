«БФТ-Холдинг» и Центральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

«БФТ-Холдинг» и Центральный университет заключили соглашение о партнерстве. Цель стратегического сотрудничества – объединение усилий для подготовки ИТ-специалистов и комплексного развития молодых цифровых кадров. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Договор об участии университета в проектах БФТ подписали Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга», и Игорь Гайдаржи, руководитель Центра партнерств и карьеры Центрального университета.

Достигнутые договоренности позволят студентам и выпускникам университета проходить оплачиваемые стажировки в Компании. Молодые специалисты смогут погрузиться в решение прикладных бизнес-задач по таким направлениям, как аналитика, разработка, тестирование, техническое документирование и сопровождение информационных систем. Эксперты «БФТ-Холдинга» также примут участие в формировании содержания образовательных программ по различным дисциплинам.

«Мы смотрим на это партнерство как на стратегические инвестиции. Принимая активное участие в формировании учебных программ университета, мы также получаем возможность напрямую влиять на процесс подготовки кадров, понимающих логику цифровой трансформации и способных решать прикладные задачи. А формат стажировок позволяет нам растить профессионалов внутри экосистемы Компании, активно вовлекая молодых специалистов в наши ИТ-проекты для бизнеса и госсектора», – сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Интеграция в прикладные проекты такого партнера, как «БФТ-Холдинг», – это конкурентное преимущество для наших студентов на рынке труда. Мы синхронизируем академические знания с реальными потребностями ИТ-отрасли. Сотрудничество позволяет нам держать руку на пульсе технологических изменений и гарантировать, что компетенции наших выпускников будут точно соответствовать ожиданиям ключевых игроков ИТ-индустрии страны», – сказал Игорь Гайдаржи, руководитель Центра партнерств и карьеры Центрального университета.

