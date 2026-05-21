Axiom JDK и Nexign подписали меморандум о сотрудничестве

Разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») и разработчик решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») заключили соглашение, направленное на развитие отечественных ИТ-решений и укрепление технологического суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут совместная работа по созданию новых технологических решений для бизнеса и государственного сектора, а также развитие российских импортонезависимых ИТ-продуктов. В числе приоритетных направлений партнерства — участие в проектах, взаимодействие с отраслевыми организациями, развитие инициатив, направленных на формирование рынка эффективных ИТ-решений.

Практическим основанием для развития сотрудничества стал ранее полученный сертификат совместимости Nexign Interconnect с Axiom JDK. По итогам тестирования была подтверждена корректная работа модулей Nexign Interconnect в российской среде исполнения Java-приложений. Взаимодействие компаний уже имеет прикладной технологический результат и может снижать риски внедрения для заказчиков, использующих решения Nexign в российском Java-стеке.

«Для рынка важно не только наличие отдельных отечественных продуктов, но и их подтвержденная совместимость в составе единого технологического контура. Полноценное импортозамещение возможно только на уровне всего технологического стека: от инфраструктуры и Middleware до среды исполнения Java-приложений и прикладных бизнес-систем», — сказал Роман Карпов, генеральный директор Axiom JDK.

«Подписание меморандума с Axiom JDK — логичное продолжение начатой ранее работы по технологической совместимости продуктов наших компаний. Совместно мы формируем полноценный российский технологический стек, соответствующий высоким требованиям производительности и безопасности. Это критически важно для телеком-отрасли и экономики в целом», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

Nexign развивает высокотехнологичные решения для телеком-операторов и крупного бизнеса. Axiom JDK, в свою очередь, выступает российским технологическим слоем для Java-приложений — класса систем, на котором исторически построена значительная часть enterprise- и телеком-инфраструктуры.