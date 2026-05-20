CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость Искусственный интеллект
|

YADRO и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали на ЦИПР-2026 соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, направленное на развитие партнерских отношений, поддержку цифровой трансформации и создание востребованных ИТ-решений для транспортной отрасли и смежных инфраструктурных задач. Соглашение подписали коммерческий директор YADRO Александр Бакулин и генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Стороны планируют совместно прорабатывать перспективные продуктовые направления, развивать инновационные проекты и исследовательские инициативы, в том числе в области искусственного интеллекта. Отдельное внимание будет уделено формированию условий для вывода перспективных разработок на рынок, а также продвижению российских ИТ-решений в прикладные отраслевые сценарии.

Партнерство также предполагает создание рабочих механизмов для обмена консультационной и экспертной поддержкой, включая вопросы тестирования и интеграции российских информационных технологий. В рамках соглашения стороны планируют проводить рабочие встречи, формировать экспертные группы и последовательно определять направления дальнейшего взаимодействия — от проработки технологических инициатив до подготовки условий для их практической реализации.

«Для ключевых отраслей экономики доступ к новейшим ИТ-технологиям становится одним из условий устойчивого развития и повышения эффективности. В транспортной сфере это особенно заметно: цифровая трансформация здесь напрямую связана с надежностью сервисов, качеством управления и скоростью внедрения решений, отвечающих реальным требованиям отрасли. Партнерство с “ЗащитаИнфоТранс” позволит YADRO прорабатывать такие сценарии, совершенствовать российские технологии с учетом практических задач этого сегмента и способствовать выводу востребованных решений на рынок», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор компании YADRO.

«Сотрудничество с YADRO открывает дополнительные возможности для развития российских информационных технологий и их применения в отраслевых проектах. Для нас важно, чтобы перспективные разработки не оставались на уровне эксперимента, а проходили тестирование, интеграцию и получали условия для дальнейшего внедрения. Рассчитываем, что обмен экспертизой и совместная работа позволят усилить ИТ-базу проектов цифровой трансформации», — подчеркнул Илья Перевалов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Рекламаerid:2W5zFGs4utmРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290