CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

VK Tech и «Цифровые технологии и платформы» будут развивать ИТ-инфраструктуру для промышленных предприятий

Компания «Цифровые технологии и платформы» (ЦТиП) и VK Tech договорились о технологическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать ИТ-инфраструктуру для предприятий химической, горнодобывающей и энергетической промышленности с опорой на отечественные технологии. Об этом CNews сообщил представить VK.

Соглашение предусматривает обмен технологической экспертизой, совместную реализацию проектов цифровой трансформации и импортозамещения, проработку внедрения продуктов VK Tech в контуре промышленных предприятий, а также взаимную консультационную поддержку и проведение совместных отраслевых мероприятий.

ЦТиП выступает интегратором для крупных промышленных холдингов. В условиях перехода на отечественное ПО таким предприятиям требуется связанная экосистема — от облачной инфраструктуры и инструментов для работы с данными до корпоративных коммуникаций. Продуктовый портфель VK Tech закрывает эту потребность, в рамках партнерства компании планируют совместно адаптировать его под специфику промышленных заказчиков.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Промышленные предприятия сегодня решают сразу две задачи: перестроить ИТ-ландшафт на отечественных технологиях, не жертвуя при этом непрерывностью производства. Для этого нужна не просто замена отдельных продуктов, а комплексный подход — с учетом распределенной структуры площадок, отраслевых стандартов и требований безопасности. Экосистема VK Tech дает нам возможность предлагать заказчикам именно такой подход», — сказал генеральный директор компании «Цифровые технологии и платформы» Валерий Фокин.

«Партнерство с ЦТиП позволит интегрировать продукты и опыт VK Tech в промышленную отрасль. Мы знаем, насколько важны для этой сферы отсутствие простоев, соблюдение регуляторных мер и решения, способные работать с высокой нагрузкой. Наше сотрудничество позволит поддерживать и развивать цифровую экосистему предприятий на высоком уровне», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290