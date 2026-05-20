В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления

ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная информация». Теперь при записи на приемку в мобильном приложении отображаются инструкции из системы управления расписанием инженеров. Это позволяет жителям заранее видеть актуальные рекомендации, а управляющей компании — централизованно обновлять информацию без доработок приложения.

Отдельные изменения коснулись чатов на iOS. В новой версии улучшено взаимодействие с сообщениями, изображениями и файлами: при ответе на сообщение сразу открывается клавиатура, увеличены зоны нажатия кнопок управления, даты в чатах приведены к единому виду, а при загрузке файлов теперь отображается статус скачивания с возможностью остановить загрузку.

В приложении на Android и iOS также появились уведомления о нестабильном или отсутствующем интернет-соединении в основных разделах. На Android с 7 мая 2026 г. добавлено отображение статуса скачивания файлов в чатах — с прогрессом загрузки и возможностью прервать скачивание.

Еще одно обновление касается приложения для управляющей компании на iOS: исправлена работа кнопки «Открыть десктоп версию», теперь она корректно нажимается и открывает веб-версию интерфейса.

Кроме того, команда внесла ряд дополнительных улучшений. На iOS исправлены проблемы в чатах, ускорена загрузка раздела «Публикации», а уведомления по датчикам после их добавления теперь включаются по умолчанию. На Android улучшено отображение изображений в сообщениях чата.

В релиз также вошли исправления ошибок в мобильном приложении. На iOS устранена проблема, из-за которой приложение могло завершать работу при выборе даты и времени в процессе бронирования. На Android в разделе бронирования МОП удален счетчик количества, который ошибочно отображался как элемент маркетплейса.