В экосистеме «Лукоморье» появилась PPM-платформа «Финист»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур платформы «Финист» — корпоративного решения класса PPM (Project Portfolio Management) для управления стратегией, портфелем проектов и ресурсами в едином цифровом пространстве. Продукт имеет многолетнюю историю промышленной эксплуатации и усиливает экосистему зрелым инструментом управления.

Платформа «Финист» разработана с учетом практического опыта управления крупными проектными офисами и уже более пяти лет используется в промышленной эксплуатации. Ранее продукт развивался как решение «Феликс» внутри «Ростелекома», а теперь включён в контур ИТ-экосистемы «Лукоморье». Платформа решает ключевые проблемы современного проектного управления: отсутствие единой картины по портфелю, разрыв между стратегическими целями и задачами команд, а также перегрузку ресурсов. Таким образом, «Финист» формирует целостную систему управления, в которой проекты, ресурсы, бюджеты и KPI связаны между собой.

Решение легко встраивается в существующий ИТ-ландшафт за счёт глубокой интеграции с ERP-, CRM- и СЭД-системами через API, формируя единое цифровое пространство управления.

Платформа охватывает полный цикл проектного управления. В системе доступны инструменты для работы с портфелями и программами, планирования (включая диаграммы Ганта и контроль критического пути), управления бюджетами, а также оценки рисков и достижения KPI. Особое внимание уделено ресурсному планированию: система помогает учитывать загрузку сотрудников, их компетенции и распределение по проектам, предотвращая перегрузки и повышая эффективность команд.

Система автоматизирует ключевые процессы проектного офиса: сбор статус-отчетов, контроль сроков, управление изменениями и согласованиями. «Финист» позволяет выстраивать иерархию инициатив, приоритизировать проекты и напрямую связывать их с целями бизнеса. Встроенные дашборды и аналитические панели помогают отслеживать состояние портфеля, выявлять риски и контролировать достижение целей. Отдельный блок аналитики оценивает эффективность проектов и портфеля в целом, включая показатели ROI и выполнение KPI.

Каждый проект в системе представлен в виде единой карточки — цифрового паспорта, где собраны все ключевые данные: цели, бюджет и финансовые показатели (включая NPV и IRR), структура работ, риски, команда и KPI. Это позволяет отказаться от разрозненных файлов и инструментов, снизить вероятность ошибок и обеспечить актуальность данных для всех участников процесса.

Как часть экосистемы «Лукоморье» «Финист» интегрируется и с другими её продуктами, формируя сквозной управленческий контур. Задачи из «Яги» автоматически синхронизируются с проектами, а инструменты отчетности «Меры» встраиваются непосредственно в интерфейс платформы: дашборды доступны без переключения между системами, а аналитика портфеля — от уровня задач до показателей для топ-менеджмента — формируется в едином окне. Такой подход обеспечивает сквозной процесс управления — от постановки задачи до принятия решений на уровне руководства без ручной синхронизации данных.

«Финист» ориентирован на разные роли внутри организации и предлагает единое цифровое пространство для работы всех участников процесса. Топ-менеджмент получает стратегическую картину по портфелю проектов в режиме реального времени, проектные офисы (PMO) — единый инструмент для управления процессами и автоматизации отчетности, руководители проектов — полный контроль над сроками, бюджетом, ресурсами и рисками, а стейкхолдеры — прозрачность хода работ и удобные механизмы согласования. Это позволяет каждому участнику работать в единой системе, но с учетом своих задач и уровня ответственности.

«Финист» рассчитан на работу с крупными портфелями — платформа поддерживает тысячи проектов и одновременную работу десятков тысяч пользователей, обеспечивая стабильность и производительность на уровне корпоративных внедрений. Продукт поддерживает on-premise-развертывание и включён в реестр российского ПО (ранее продукт развивался как решение «Феликс» внутри ПАО «Ростелеком»), поэтому может использоваться в защищённых контурах, обеспечивая технологическую независимость и соответствие требованиям информационной безопасности.

«Интеграция „Финиста“ в экосистему „Лукоморье“ — это не запуск нового продукта с нуля, а развитие уже проверенного решения, которое помогает собрать управление в единую систему. Мы наблюдаем одну и ту же ситуацию в разных компаниях: данные по проектам живут в разрозненных инструментах — от почты до трекеров задач, из-за чего целостная картина по портфелю фактически отсутствует. Топ-менеджмент не всегда видит, как текущие инициативы связаны со стратегическими целями, а команды перегружены — ключевые специалисты параллельно участвуют в нескольких проектах без прозрачного управления загрузкой. „Финист“ связывает цели, проекты, ресурсы и показатели эффективности, позволяя выстроить сквозной процесс — от планирования до управленческой отчетности — и опираться на данные при принятии решений», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«За „Финистом“ стоит команда, которая прошла большой путь — от первой версии продукта до промышленной эксплуатации в одной из крупнейших российских компаний. В составе „Лукоморья“ мы продолжаем развивать платформу тем же составом: сертифицированными PMP-методологами и практиками с глубокой экспертизой в проектном управлении. Это принципиально важно — продукт остаётся живым, потому что его развивают те, кто понимает, как устроено управление проектами на практике, а не только в теории», — сказал Александр Нудельман, руководитель корпоративного проектного офиса «Ростелекома», эксперт и член центра управления проектами НИУ ВШЭ.

