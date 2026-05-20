В АНО «НЦК ИСУ» назвали главные барьеры импортозамещения ERP в России

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») провела собственное исследование, посвященное импортозамещению ERP-систем в России. Объем рынка СУР (ERP) в стране достиг 110 млрд руб. к началу 2026 г., при этом совокупные расходы на проекты по импортозамещению ERP за 2022–2025 гг. оцениваются в 90–130 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Исследование носило качественный характер и опиралось на два потока данных: глубинные интервью и анализ открытых источников. Серия интервью охватила 11 корпораций, представляющих ядро российской корпоративной экономики. Впервые исследование ERP-рынка в России отражает взгляды не вендоров и интеграторов, а самих пользователей ERP-систем, причем с наивысшими требованиями к производительности и функциональности. Совокупная выручка опрошенных компаний в 2024 г. составила около 28,5 трлн руб. (примерно 14% ВВП России), а общая численность сотрудников – около 2 млн человек. Выборка включала шесть укрупненных секторов: финансовый сектор, добывающую и обрабатывающую промышленность, тяжелое машиностроение, энергетику, транспорт и инфраструктуру. Интервью включало вопросы о ландшафте ERP в компаниях до 2022 г. и после него: что стало драйвером изменений, критерии выбора решений, архитектура перехода, барьеры и практики их преодоления, а также планы до 2030 г.

При анализе открытых источников изучались нормативные акты, корпоративная отчетность, отраслевые публикации и профильные исследования.

Ключевые выводы исследования показывают, что импортозамещение ERP-решений в корпоративном сегменте все еще далеко от завершения, перейдя в активную фазу только после 2022 г. Частные компании занимают выжидательную позицию: проекты по замене СУР проигрывают конкуренцию ИТ-проектам с прямым влиянием на рост выручки в условиях недооценки рисков использования иностранных систем. По состоянию на 2022–2023 гг. «1С» стал вариантом «по умолчанию» для крупных государственных компаний, мигрирующих с SAP. В последующие годы другие российские вендоры активизировались, привлекли инвестиции и нарастили свою долю на рынке, что позволяет прогнозировать усиление конкуренции за будущий корпоративный рынок ERP в России.

Главные барьеры импортозамещения – функциональная ограниченность и производительность российских СУР. По мнению крупнейших потребителей ERP в стране, проблема не в отсутствии модулей, а в недостаточной глубине их реализации. Кроме того, внедрение ИИ-инструментов в ERP сопряжено с серьезными сложностями. Компании не видят ниш с гарантированным бизнес-эффектом, а само внедрение дорого и несовместимо с требованиями ИБ.

Государственные компании, выбравшие стратегию перехода на «1С», планируют завершить миграцию к 2028 г. в соответствии с ожиданиями регуляторов. Большинство частных компаний, напротив, стремятся сохранить западные ERP-системы до тех пор, пока российские вендоры не достигнут сравнимого уровня по функциональности и производительности. В текущих условиях их планы по импортозамещению сводятся к «стратегическому пониманию необходимости при отсутствии экономического обоснования». Ускорить импортозамещение способны два фактора: усиление давления регулятора (в частности, ERP уже включены в объекты КИИ для ряда отраслей), а также развитие отечественных решений до уровня, при котором переход перестанет означать функциональную деградацию бизнеса.

«То, на что у Oracle или SAP ушли десятилетия, мы пытаемся “пробежать” за пятилетку. Критика отечественных ERP-систем фокусируется не на отсутствии модулей, а на недостаточной глубине их реализации: архитектура не выдерживает нагрузки крупнейших холдингов, сложные транзакционные сценарии покрываются не в полном объеме, масштабируемость упирается в монолит. Эти ограничения понятны и связаны с необходимостью в короткие сроки развить функциональность западных платформ, который создавался десятилетиями. Единственный по-настоящему действенный рычаг ускорения импортозамещения – это диалог между вендорами, заказчиками и интеграторами, площадкой для которого выступает, в частности, НЦК ИСУ. Только превращение накопленного каждой из компаний опыта в общеотраслевой актив способно повысить качество решений, сократить затраты на импортозамещение и тем самым по-настоящему его ускорить», – отметил Кирилл Семион, генеральный директор АНО «НЦК ИСУ».