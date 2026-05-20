Три продуктовые новинки для ЦОД и корпоративных сетей от YADRO

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила на ЦИПР-2026 три продуктовые новинки для центров обработки данных, корпоративных сетей и резервного хранения данных: линейку сетевых коммутаторов KORNFELD SE, старшую модель СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L и однопроцессорный сервер VEGMAN R215 G4 на базе AMD EPYC.

Новые решения закрывают разные уровни корпоративной ИТ-инфраструктуры — вычисления, сеть и хранение данных. Для заказчиков это означает возможность строить более связный технологический контур на базе продуктов YADRO: от серверов и систем хранения до сетевого оборудования.

Сетевые коммутаторы KORNFELD SE

Одним из ключевых анонсов стала линейка коммутаторов KORNFELD SE для корпоративных и государственных сетей. Оборудование предназначено для организаций, которым важны предсказуемая производительность, защищенное подключение, централизованное управление и возможность масштабировать сеть без усложнения эксплуатации.

KORNFELD SE закрывает основные сценарии доступа и агрегации: подключение рабочих мест, Wi-Fi-точек, систем видеонаблюдения, IP-телефонии и других корпоративных устройств, а также построение сетей для офисов, распределенных площадок и отдельных контуров ЦОД.

СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L

Направление хранения данных компания развивает за счет TATLIN.BACKUP.L — старшей модели линейки специализированных СХД для резервного копирования. Решение предназначено для корпоративных ИТ-сред, где важно надежно хранить большие объемы данных и быстро восстанавливать информацию после сбоев, ошибок или киберинцидентов.

TATLIN.BACKUP.L ориентирована на крупные банки, телеком-компании, промышленные предприятия и государственные организации. Для таких заказчиков резервное копирование становится частью киберустойчивости: от него зависит непрерывность бизнес-процессов и возможность восстановить критичные сервисы в заданные сроки.

Сервер VEGMAN R215 G4

В вычислительном сегменте YADRO расширила линейку VEGMAN сервером R215 G4 — первой однопроцессорной моделью компании в форм-факторе 2U на базе процессоров AMD EPYC Genoa/Turin. Сервер предназначен для корпоративных нагрузок, где требуется высокая плотность вычислительных ресурсов при сохранении гибкости конфигурирования.

Рост производительности современных процессоров меняет подход к серверной инфраструктуре: в ряде сценариев одного процессорного сокета уже достаточно для задач, которые раньше требовали двухсокетных систем. Это важно для облачных платформ, сред виртуализации, распределенных приложений, СУБД и аналитических контуров.

Представленные на ЦИПР-2026 продукты показывают развитие инфраструктурной экосистемы YADRO. Компания последовательно расширяет портфель решений для вычислений, хранения и сетей, чтобы заказчики могли строить совместимые и управляемые ИТ-контуры для ЦОД, корпоративных сетей, облачных платформ и критичных бизнес-сервисов.