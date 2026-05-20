CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг»

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг». В программе пользователи проводят расчеты показателей по МСФО 17, формируют проводки и примечания к БФО. Она помогла синхронизировать работу актуария и бухгалтера. Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

Для формирования отчетности по МСФО 17 требуется совместная работа различных подразделений. Например, бухгалтерия предоставляет фактические потоки, актуарий отвечает за подготовку прогнозных потоков по ООЧП и ОВТ, и затем подразделения вместе проверяют результаты расчетов и примечаний.

В СК «Дело Жизни» пользователи формируют отчетность за 3 шага в одной программе:

Актуарий и бухгалтерия подготавливают входящие данные и загружают их в Калькулятор МСФО 17.

Все расчеты занимают 30 минут, а 108 контролей обеспечивают их корректность.

Бухгалтер получает готовые проводки и с помощью валидации в Калькуляторе проверяет, как расчеты попали в проводки, а затем загружает их в основную учетную программу.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Нет необходимости сверять показатели, которых может быть около 100, в разных документах и запрашивать расшифровки у актуария.

На основе расчетов автоматически собираются примечания к отчетности в формате XBRL.

Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни», отметил: «В «Калькуляторе МСФО 17» есть все необходимые инструменты, которые помогают выполнить и проверить свою часть, не выходя из программы. Удобно, что все данные хранятся в программе, при этом можно проследить связь между ними. В результате разобраться в стандартах проще, время на подготовку отчетности сократилось».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290