СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг»

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг». В программе пользователи проводят расчеты показателей по МСФО 17, формируют проводки и примечания к БФО. Она помогла синхронизировать работу актуария и бухгалтера. Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

Для формирования отчетности по МСФО 17 требуется совместная работа различных подразделений. Например, бухгалтерия предоставляет фактические потоки, актуарий отвечает за подготовку прогнозных потоков по ООЧП и ОВТ, и затем подразделения вместе проверяют результаты расчетов и примечаний.

В СК «Дело Жизни» пользователи формируют отчетность за 3 шага в одной программе:

Актуарий и бухгалтерия подготавливают входящие данные и загружают их в Калькулятор МСФО 17.

Все расчеты занимают 30 минут, а 108 контролей обеспечивают их корректность.

Бухгалтер получает готовые проводки и с помощью валидации в Калькуляторе проверяет, как расчеты попали в проводки, а затем загружает их в основную учетную программу.

Нет необходимости сверять показатели, которых может быть около 100, в разных документах и запрашивать расшифровки у актуария.

На основе расчетов автоматически собираются примечания к отчетности в формате XBRL.

Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни», отметил: «В «Калькуляторе МСФО 17» есть все необходимые инструменты, которые помогают выполнить и проверить свою часть, не выходя из программы. Удобно, что все данные хранятся в программе, при этом можно проследить связь между ними. В результате разобраться в стандартах проще, время на подготовку отчетности сократилось».