«СберТех» и НЦК ИСУ повысят надежность и безопасность отечественных ERP-систем

Российский разработчик ПО «СберТех» и АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) объявили о технологическом партнерстве. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев и генеральный директор НЦК ИСУ Кирилл Семион.

Усилия партнеров будут направлены на совершенствование и поддержку надежных отечественных решений для импортозамещения программных продуктов класса СУР — систем управления ресурсами предприятия (англ. — ERP, Enterprise Resource Planning). Сотрудничество позволит компаниям объединить компетенции НЦК ИСУ в развитии отечественных СУР и опыт «СберТеха» в создании СУБД корпоративного уровня и других инструментов для работы с данными в высоконагруженных системах.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «СберТех» поставляет рынку инфраструктурное ПО уже более 14 лет. Мы в полной мере понимаем, что для создания надежных российских ERP-систем важна вся окружающая их ИТ-инфраструктура. Объединив экспертизу НЦК ИСУ в развитии отечественных СУР и зрелые программные продукты «СберТеха» для работы с данными, мы сможем ускорить появление в России решений, отвечающих самым высоким требованиям бизнеса к функциональности, безопасности и масштабируемости».

Кирилл Семион, генеральный директор НЦК ИСУ, отметил: «ERP-система — необходимый элемент инфраструктуры любого крупного предприятия, упорядочивающий бизнес-процессы и повышающий их прозрачность. Усилия НЦК ИСУ направлены на развитие отечественных систем управления ресурсами, которые должны соответствовать актуальным корпоративным стандартам и способствовать технологической независимости государственных компаний и бизнеса. В партнерстве со «СберТехом» — одним из лидеров ИТ-рынка — мы будем развивать российские СУР за счет их интеграции с надежными и производительными решениями для работы с данными».

