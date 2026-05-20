CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

«Сбер» открыл бизнесу доступ к новой СУБД, способной быстро анализировать данные в высоконагруженных сервисах

«Сбер» представил производительную аналитическую систему управления базами данных (СУБД) Platform V DataMarts для обработки больших объемов информации в реальном времени. Разработкой решения занимается российская ИТ-компания «СберТех» — дочерняя компания «Сбера». Об этом CNews сообщил представитель банка.

Решение разработано на базе открытого исходного кода российской СУБД ClickHouse и поддерживает SQL-подобный язык запросов и хранит данные в виде столбцов, что обеспечивает быструю обработку, масштабируемость в распределенной среде и оптимальное использование вычислительных ресурсов. Система от «СберТеха» доработана в соответствии с требованиями, которые предъявляются к современным программным продуктам финансового класса. Это обеспечивает безопасность обрабатываемых данных и высокую скорость доступа к ним.

Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО и отвечает актуальным регуляторным и корпоративным стандартам. С его помощью отечественные предприятия могут в онлайн-режиме отслеживать динамику транзакций в высоконагруженных сервисах, готовить финансовую и коммерческую отчетность в различных разрезах, эффективно решать задачи продуктовой и поведенческой аналитики.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Современная СУБД — это уже не вспомогательное звено, а ключевое звено инфраструктуры высоконагруженных сервисов. Российский бизнес сознательно выбирает путь построения систем на отечественных технологиях. И здесь важны не просто возможности базы данных, а три кита: производительность, безопасность и способность органично встроиться в общий технологический стек без потери эффективности. Обеспечение бесперебойной работы крупнейших корпораций — ключевой фактор сохранения конкурентоспособности на рынке и поддержания надлежащего качества сервиса для миллионов клиентов».

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Одна из особенностей Platform V DataMars — простота и удобство внедрения. СУБД совместима с инфраструктурными решениями других отечественных вендоров, а также содержит готовый набор инструментов для автоматизированного развертывания и сопровождения. Для системы разработаны преднастроенные сценарии, охватывающие ключевые этапы: установку на серверы клиента, обновления и откаты к предыдущим версиям, проверку состояния системы, резервное копирование и восстановление. Такой подход уменьшает объем ручных операций, снижает риски сбоев, повышает предсказуемость внедрения и существенно ускоряет ввод в промышленную эксплуатацию.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Platform V DataMarts создана для компаний, которым особенно важна скорость аналитики и принятия решений. Система позволяет бизнесу оптимизировать управление большими данными, снизить затраты на инфраструктуру, повысить точность прогнозирования, не прибегая к зарубежным продуктам, и за счет этого минимизировать риски потери прибыли и утечки конфиденциальной информации. Производительность и безопасность делают нашу СУБД надежным решением для крупных промышленных и логистических предприятий, компаний государственного и банковского сектора, ритейлеров, страховых и телекоммуникационных организаций».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290