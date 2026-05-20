CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Руссофт» и «Агропромцифра» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и АО «Агропромцифра». Основной задачей в рамках реализации партнерства является разработка и внедрение программных продуктов российских ИТ-компаний на предприятиях агропромышленного комплекса России. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Организации планируют развивать взаимодействие в сфере создания, внедрения и поддержки программного обеспечения для агропромышленного комплекса, а также содействовать цифровой трансформации АПК на основе отечественных разработок. Отдельное внимание уделяется вопросам импортозамещения иностранного ПО и развитию предпринимательства в ИТ-сфере. Также предусмотрено взаимодействие по вопросам формирования благоприятной среды для внедрения ИТ-решений, поддержки технологических компаний и повышения эффективности цифровой трансформации аграрной отрасли. Это будет реализовано в рамках совместных отраслевых инициатив и проектов, проведения мероприятий, а также обмена аналитической и экспертной информацией по вопросам цифровизации АПК.

Президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Агропромышленный комплекс сегодня становится одной из ключевых отраслей для цифровой трансформации. Партнерство направлено на ускорение внедрения отечественных ИТ-решений и повышение технологической устойчивости отрасли за счет развития сотрудничества между разработчиками ПО и отраслевыми заказчиками».

Генеральный директор АО «Агропромцира», заместитель председателя ИЦК «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина: «Мы переходим от точечной автоматизации к созданию единой экосистемы цифровых сервисов для АПК, основанной на сквозных платформенных решениях. Значимость альянса с "Руссофт" заключается в том, что мы консолидируем на одной площадке отраслевой запрос аграриев и зрелые компетенции российских ИТ-компании, подтвержденные экспертами ассоциации. Это позволит обеспечить не просто импортозамещение, а создание принципиально новых инструментов управления производственными процессами, мониторинга и снижения издержек, укрепляя продовольственную безопасность страны».

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Отдельную благодарность стороны выражают члену Правления и руководителю комитета по МСП Ассоциации «Руссофт», основателю компании «НооСофт» Виталию Лажинцеву, который способствовал налаживанию диалога между организациями.

Подписание соглашения стало новым шагом в развитии взаимодействия между ИТ-отраслью и агропромышленным комплексом России. Документ формирует основу для долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение уровня цифровизации АПК и развитие отечественных технологических решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290