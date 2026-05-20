Представлена новая версия доверенной «ОС Аврора» с расширенной экосистемой приложений

Компания «Открытая мобильная платформа» представила на отечественном планшете Kvadra_T новую версию доверенной операционной системы «Аврора» 5.2.1. Одним из ключевых изменений ветки долгосрочной поддержки ОС «Аврора» 5.2 является поддержка PWA-приложений. Теперь пользователи могут зайти на веб-ресурс и установить себе приложение из браузера, которое будет неотличимо от нативного (иконки, навигация, полноэкранный режим). Стали доступны приложения банков, такси и множество других сервисов. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Десктопный режим

Впервые в ОС «Аврора» 5.2 появился режим гибридного рабочего места (ГРМ), который позволяет превратить планшет в аналог настольного компьютера. К устройству, например, Kvadra_T, можно подключить мышь, клавиатуру, монитор и получить полноценное стационарное рабочее место, сохранив все удобство использование мобильного устройства.

Любое приложение, открытое на экране планшета, можно быстро переместить на монитор и обратно: можно держать несколько приложений открытыми и работать в них одновременно. Также режим ГРМ позволяет дублировать изображения и действия пользователя на внешнем экране.

Гибридное рабочее место реализовано в «Авроре» в ответ на потребности пользователей: зачастую полевые сотрудники заполняют таблицы после обходов, а офисные могут удобнее работать с текстами, почтой и системами электронного документооборота.

Поддержка Ethernet-подключений

В ОС «Аврора» 5.2 добавлена полноценная поддержка Ethernet-подключений с гибкой возможностью настройки. Администратор устройства может задать параметры сетевого подключения и управлять ими. Это необходимо, поскольку в ряде сценариев отсутствуют или запрещены беспроводные подключения, но есть возможность работы с Ethernet.

Новые возможности для сбора биометрии

В новой версии доверенной операционной системы появилась возможность подключать к устройствам проводные USB-камеры и микрофоны. Это расширяет возможности использования решений для видеоконференцсвязи (ВКС), систем биометрической аутентификации или приложений для записи контента.

Планшет Kvadra_T на базе ОС «Аврора» используется в сервисах выездного сбора биометрии крупнейшими участниками финансовой отрасли. Устройство обеспечивает полный цикл размещения биометрических данных в ГИС ЕБС, включая согласие клиента, подтверждение учетной записи ЕСИА и регистрацию уникальных физических характеристик (фото лица и записи голоса). Помимо этого, устройства от бренда Kvadra на базе доверенной операционной системы обеспечивают выполнение требования законодательства в части идентификации иностранных граждан при продаже SIM-карт оператора мобильной связи Т2.

Улучшения безопасности

Для повышения безопасности в новой версии «Авроры» добавлена возможность проверить систему на несанкционированные изменения компонентов во время их жизненного цикла. Реализованный механизм локальной аттестации позволяет приложению проверить, не скомпрометирована ли система, перед предоставлением доступа к конфиденциальным данным.

ОС «Аврора» построена на принципах прикладной эшелонированной безопасности. В частности, в ней реализована концепция доверенных источников: операционная система дает разрешение на установку только тех приложений, которые криптографически заверены источником. Это позволяет создавать замкнутую среду внутри программных систем предприятий, обеспечивая запуск только разрешенных программ и файлов и исключая наличие в системе измененного или вредоносного ПО. Таким образом формируется гибкая структура администрирования, обеспечивается информационная безопасность и защита конечных устройств.

Тысячи изменений

Для улучшения пользовательского интерфейса добавлена альтернативная панель навигации с кнопками в нижней части экрана, что делает управление интуитивно понятным. Системные компоненты (слайдеры, переключатели, индикаторы) были обновлены в соответствии с общей стилистикой. Введены новые жесты для выделения текста (двойное, тройное, четверное нажатие) и улучшено контекстное меню буфера обмена, которое теперь является системным.

В версии 5.2 ОС «Аврора» внесено более трех тысяч изменений, значительная часть доработок реализована на основе обратной связи, полученной в ходе промышленной эксплуатации заказчиками из различных отраслей. Это подтверждает стремление «Открытой мобильной платформы» поддерживать высокий уровень безопасности, стабильности и функциональности своей операционной системы, отвечая современным требованиям b2g, b2b-рынков и актуальным требованиям регуляторов и пользователей устройств.

