«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech

«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Партнеры планируют проработать интеграцию сервисов виртуального офиса «Яндекс 360» в работу «Почты России». Среди них — «Яндекс Документы», «Диск», сервис для управления задачами и проектами «Трекер», а также «Браузер для организаций», который обеспечивает дополнительный уровень защиты корпоративных данных.

Также стороны намерены развивать Центр компетенции по искусственному интеллекту на основе технологий Yandex AI Studio.

Кроме того, партнеры договорились обмениваться аналитическими данными и экспертизой в области внедрения цифровых сервисов для дальнейшего развития совместных проектов. Соглашение рассчитано на пять лет.

«Соглашение с «Яндексом» — это стратегический шаг для «Почты России». Мы объединяем наши усилия для внедрения передовых цифровых сервисов и технологий, чтобы сделать инфраструктуру компании еще более современной, эффективной и защищенной. Совместная работа поможет нам не только укрепить позиции на рынке, но и предложить клиентам и сотрудникам лучшие цифровые инструменты», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Крупные компании сегодня переходят от использования отдельных ИТ-продуктов к созданию единой цифровой среды для бизнес-процессов, включающей ИИ-решения. Для «Почты России» это особенно важно с учетом масштаба компании, распределенной структуры и большого количества внутренних коммуникаций. В таких условиях единая экосистема сервисов становится не просто инструментом повышения эффективности, а базой для устойчивой цифровой инфраструктуры компании», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.