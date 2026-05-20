CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech

«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Партнеры планируют проработать интеграцию сервисов виртуального офиса «Яндекс 360» в работу «Почты России». Среди них — «Яндекс Документы», «Диск», сервис для управления задачами и проектами «Трекер», а также «Браузер для организаций», который обеспечивает дополнительный уровень защиты корпоративных данных.

Также стороны намерены развивать Центр компетенции по искусственному интеллекту на основе технологий Yandex AI Studio.

Кроме того, партнеры договорились обмениваться аналитическими данными и экспертизой в области внедрения цифровых сервисов для дальнейшего развития совместных проектов. Соглашение рассчитано на пять лет.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Соглашение с «Яндексом» — это стратегический шаг для «Почты России». Мы объединяем наши усилия для внедрения передовых цифровых сервисов и технологий, чтобы сделать инфраструктуру компании еще более современной, эффективной и защищенной. Совместная работа поможет нам не только укрепить позиции на рынке, но и предложить клиентам и сотрудникам лучшие цифровые инструменты», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Крупные компании сегодня переходят от использования отдельных ИТ-продуктов к созданию единой цифровой среды для бизнес-процессов, включающей ИИ-решения. Для «Почты России» это особенно важно с учетом масштаба компании, распределенной структуры и большого количества внутренних коммуникаций. В таких условиях единая экосистема сервисов становится не просто инструментом повышения эффективности, а базой для устойчивой цифровой инфраструктуры компании», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290