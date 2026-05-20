От хаоса к контролю: ИТ-компания «Андагар» перестроила QA-процессы для ЭТП

ИТ-компания «Андагар» реализовала проект по реинжинирингу процессов QA для одной из российских электронных торговых площадок с многомиллионной аудиторией пользователей и высокими требованиями к надежности системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

До старта проекта тестирование внутри компании-заказчика выполняла команда из 11 штатных специалистов. Несмотря на масштаб команды, критические ошибки регулярно попадали в эксплуатацию. Практически невозможно было проверить, что и в каком объеме тестировалось. Сотрудники не передавали информацию в полном объеме, обеспечивая свою «незаменимость». Из-за этого процесс тестирования оставался непрозрачным, неуправляемым и не позволял прогнозировать качество релизов.

Перед экспертами «Андагара» стояла задача выстроить понятную систему контроля качества, которая позволила бы сократить количество ошибок и повысить эффективность QA-команды.

На первом этапе специалисты провели комплексный аудит процессов разработки и тестирования. Команда проанализировала существующие подходы к QA, выявила критические узкие места и оценила уровень компетенций внутри тестовой команды.

После аудита была разработана новая модель тестирования. Для заказчика сформировали стратегию QA с нуля, внедрили подходы risk-based тестирования и подготовили матрицу покрытия тестами, которая позволила системно контролировать качество продукта.

Отдельное внимание уделили автоматизации. Для критически важных бизнес-сценариев специалисты внедрили автоматизированное тестирование и интегрировали его в CI/CD pipeline. Также команда рассчитала экономический эффект автоматизации и внедрила систему метрик для оценки эффективности QA-процессов.

Кроме технической части проекта, «Андагар» разработал программу обучения тестировщиков, внутреннюю базу знаний и набор чек-листов для работы команды. Благодаря новым методикам адаптации новые сотрудники начали выходить на продуктивную работу уже через две недели после подключения к проекту.

По итогам внедрения критические ошибки в промышленной эксплуатации удалось сократить на 100%. Руководство заказчика получило полную прозрачность процессов QA и инструменты контроля качества. Производительность тестирования выросла более чем в три раза, а сам процесс стал управляемым за счет внедрения KPI и системы метрик качества.

«Для высоконагруженных платформ тестирование - это не просто этап перед релизом, а полноценный инструмент управления рисками. Наша задача заключалась не только в поиске ошибок, но и в создании прозрачной системы качества, которая позволяет бизнесу прогнозировать результат и контролировать стабильность продукта», — отметили представители «Андагара».