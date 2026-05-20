CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Норбит» перевел Центр внедрения «Протек» на отечественную систему бюджетирования

«Норбит» завершил для Центра внедрения «Протек», одного из российских фармацевтических дистрибьюторов (сегмент группы компаний «Протек»), комплексный проект по замене системы корпоративного планирования на российское ПО «Форсайт. Бюджетирование». Переход на импортонезависимый технологический стек позволил минимизировать риски устойчивости, унифицировать процессы план-факт анализа на единой отечественной платформе, впервые полностью автоматизировать консолидацию фактических данных. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Первым этапом работ специалисты «Норбит» автоматизировали поставочно-сбытовую деятельность. Этот блок был запущен к старту бюджетной кампании 2025 г. в 2024 г. Остальные процессы реализовывали последовательно, учитывая все технические требования клиента. В 2026 г. весь функционал был передан в промышленную эксплуатацию.

В рамках проекта трансформировали планирование расходов по центрам финансовой ответственности (формирование баланса, БДР – бюджета доходов и расходов, БДДС – бюджета движения денежных средств), бюджетирование дочерних обществ (включая консолидацию и создание бюджета сегмента), а также подготовку управленческих БДР по ЦФО и направлениям с распределением косвенных издержек.

Особую сложность представляли функциональные блоки, отсутствовавшие в прежней системе, в частности – модели сбора консолидированной и управленческой отчетности. Команда «Норбит» совместно с финансовым департаментом Центра внедрения «Протек» фактически с нуля создала методологию для этого направления. Затем на основе разработанных подходов был автоматизирован механизм, позволивший синхронизировать формирование отчетов по плану и по факту. Ранее эти процессы существовали изолированно друг от друга, что приводило к ошибкам, дублированию и расхождению в итоговых показателях для руководства и акционеров.

Главными результатами проекта стали полное импортозамещение критичного процесса бюджетирования и снижение зависимости от зарубежного ПО. А также – автоматизация консолидации факта, которая ранее велась только в Excel, унификация процессов план-фактного анализа, устранение дублирования ручных операций и ускорение формирования ключевых управленческих отчетов.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Михаил Данилов, финансовый директор Центра внедрения «Протек»: «Импортозамещение системы бюджетирования стало для нас серьезным вызовом. Особенно на старте, когда многие параметры и метрики еще не были окончательно определены. Благодаря консолидации усилий с экспертами «Норбит» мы не только успешно завершили переход на новую систему, но и получили высокую оценку внутри нашей компании – проект признан лучшим по итогам 2025 года».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит»: «Кейс стал для нас уникальным во всех смыслах: первый – на «Форсайт. Бюджетирование», первый – с Центром внедрения «Протек». Это огромная школа работы с живыми и сложными требованиями бизнеса. Мы благодарны заказчику за доверие. Главный результат, которым по-настоящему гордимся, заключается в том, что мы помогли клиенту оптимизировать саму методологию бюджетирования и создали прозрачный и управляемый инструмент для анализа и контроля».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290