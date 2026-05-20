«Норбит» перевел Центр внедрения «Протек» на отечественную систему бюджетирования

«Норбит» завершил для Центра внедрения «Протек», одного из российских фармацевтических дистрибьюторов (сегмент группы компаний «Протек»), комплексный проект по замене системы корпоративного планирования на российское ПО «Форсайт. Бюджетирование». Переход на импортонезависимый технологический стек позволил минимизировать риски устойчивости, унифицировать процессы план-факт анализа на единой отечественной платформе, впервые полностью автоматизировать консолидацию фактических данных. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Первым этапом работ специалисты «Норбит» автоматизировали поставочно-сбытовую деятельность. Этот блок был запущен к старту бюджетной кампании 2025 г. в 2024 г. Остальные процессы реализовывали последовательно, учитывая все технические требования клиента. В 2026 г. весь функционал был передан в промышленную эксплуатацию.

В рамках проекта трансформировали планирование расходов по центрам финансовой ответственности (формирование баланса, БДР – бюджета доходов и расходов, БДДС – бюджета движения денежных средств), бюджетирование дочерних обществ (включая консолидацию и создание бюджета сегмента), а также подготовку управленческих БДР по ЦФО и направлениям с распределением косвенных издержек.

Особую сложность представляли функциональные блоки, отсутствовавшие в прежней системе, в частности – модели сбора консолидированной и управленческой отчетности. Команда «Норбит» совместно с финансовым департаментом Центра внедрения «Протек» фактически с нуля создала методологию для этого направления. Затем на основе разработанных подходов был автоматизирован механизм, позволивший синхронизировать формирование отчетов по плану и по факту. Ранее эти процессы существовали изолированно друг от друга, что приводило к ошибкам, дублированию и расхождению в итоговых показателях для руководства и акционеров.

Главными результатами проекта стали полное импортозамещение критичного процесса бюджетирования и снижение зависимости от зарубежного ПО. А также – автоматизация консолидации факта, которая ранее велась только в Excel, унификация процессов план-фактного анализа, устранение дублирования ручных операций и ускорение формирования ключевых управленческих отчетов.

Михаил Данилов, финансовый директор Центра внедрения «Протек»: «Импортозамещение системы бюджетирования стало для нас серьезным вызовом. Особенно на старте, когда многие параметры и метрики еще не были окончательно определены. Благодаря консолидации усилий с экспертами «Норбит» мы не только успешно завершили переход на новую систему, но и получили высокую оценку внутри нашей компании – проект признан лучшим по итогам 2025 года».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит»: «Кейс стал для нас уникальным во всех смыслах: первый – на «Форсайт. Бюджетирование», первый – с Центром внедрения «Протек». Это огромная школа работы с живыми и сложными требованиями бизнеса. Мы благодарны заказчику за доверие. Главный результат, которым по-настоящему гордимся, заключается в том, что мы помогли клиенту оптимизировать саму методологию бюджетирования и создали прозрачный и управляемый инструмент для анализа и контроля».