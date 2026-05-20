Naumen и Nexign договорились о сотрудничестве в области клиентского сервиса и управления ИТ-процессами

Компании Naumen и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие совместных проектов в области управления клиентским опытом, ИТ‑процессами и цифровой трансформацией. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Стороны планируют объединить проектную экспертизу и опыт внедрения корпоративных решений, чтобы расширить возможности для заказчиков из разных отраслей экономики с высокой нагрузкой на клиентский сервис и внутренние ИТ-функции. В рамках сотрудничества компании сосредоточатся на обмене экспертизой, совместной проработке проектных инициатив и развитии решений, связанных с управлением ИТ‑услугами, сервисными процессами и клиентским опытом. Также предусмотрены совместные консультационные и информационные активности, участие в профильных мероприятиях и взаимодействие в проектах цифровой трансформации и импортозамещения.

Отдельное внимание партнеры планируют уделить развитию практик, которые помогают компаниям быстрее выстраивать сквозные процессы — от работы с клиентом до внутренних сервисных операций. Такой подход позволяет снижать количество разрозненных систем, упрощать взаимодействие между командами и быстрее адаптировать процессы под задачи бизнеса.

«Сегодня заказчики ожидают не отдельных продуктов, а связанной экосистемы, которая помогает решать задачи комплексно. Партнерство с Nexign открывает возможности для совместной работы в проектах, где важны устойчивость ИТ‑ландшафта, скорость внедрения и качество клиентского сервиса», — отметил Игорь Кириченко, президент Naumen.

«Сотрудничество с Naumen позволяет объединить сильные стороны обеих компаний и предложить рынку более комплексный подход к цифровой трансформации. Мы видим потенциал в совместной работе над проектами, где требуется глубокая отраслевая экспертиза и интеграция решений в единый контур», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.