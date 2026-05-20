На ЦИПР обсудили ключевые результаты цифровизации девелопмента

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде состоялась сессия «Цифровизация отрасли жилищного строительства». Участники обсудили запуск Центра компетенций, развитие технологий информационного моделирования (ТИМ), внедрение искусственного интеллекта и подготовку цифровых кадров.

Выступая на сессии, управляющий директор, член правления ДОМ.РФ Николай Козак отметил устойчивый рост применения ТИМ: «Сегодня мы наблюдаем устойчивый рост применения ТИМ со стороны застройщиков – 47% по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с 13% в 2022 году. Переход отрасли от фрагментарной цифровизации к системному управлению жизненным циклом объектов является одной из ключевых задач федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он добавил, что ТИМ становится базовым инструментом повышения прозрачности, управляемости и качества строительных проектов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в свою очередь, отметил, что в регионе формирование цифровой вертикали строительной отрасли идёт уже около семи лет. Запущенный в середине 2019 года портал открытых данных «Государственная информационная система градостроительной деятельности» (ГИСОГД) за семь лет набрал свыше 1 млн посещений и вошёл в число ведущих систем пространственных данных страны – среди регионов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, это второй по величине показатель.

«Помимо сокращения срока строительного цикла с помощью цифровых технологий мы сводим до минимума субъективное участие человека, делаем открытым для инвестора максимальное количество пространственных данных, необходимых как для принятия решения о реализации проекта, так и для подготовки документов на всех этапах строительства. Также применение цифровых технологий даёт нам возможность получать обратную связь, и это важный инструмент для власти, чтобы адаптироваться под реальные запросы отрасли», – сказал Сергей Морозов.

Особое внимание на сессии уделили внедрению искусственного интеллекта. По словам Николая Козака, Минстроем России при участии ДОМ.РФ сформирована рабочая группа, которая определяет вектор развития ИИ в строительной отрасли. Также на базе ДОМ.РФ реализована отраслевая платформа данных для сбора информации о жилищном строительстве и разработки ИИ-агентов.

Генеральный директор ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов сообщил о запуске Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства Эксперт.дом.рф.

«Центр реализует комплексную задачу – цифровизацию всего девелоперского цикла: от градостроительного планирования до эксплуатации введённых объектов», – заявил Александр Лукьянов. Он добавил, что для каждого региона предусмотрен индивидуальный пакет поддержки, включающий оценку текущего уровня цифровой зрелости, подготовку аналитических отчётов с рекомендациями и проведение стратегических сессий по цифровизации.

Также на сессии сообщили, что в мае 2026 года запущен маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. На сегодня на маркетплейсе для девелоперов уже доступны более 200 цифровых решений.

Кроме того, в настоящее время завершается оценка уровня цифровой зрелости девелопмента в Нижегородской области, финальный отчёт представят застройщикам региона 28 мая на специальной стратегической сессии.

