«МТС Линк» и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Ассоциация содействия цифровому развитию (АСЦР) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное развитие цифровых инициатив региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках сотрудничества стороны планируют развивать совместные инициативы в сфере цифровизации региона: проводить экспертные обсуждения, деловые встречи и отраслевые мероприятия с участием представителей ИТ-компаний, бизнеса, органов власти, вузов и общественных организаций. «МТС Линк» выступит в этих проектах как эксперт в области цифровых коммуникаций и технологический партнер.

«Для цифрового развития региона важен постоянный диалог между ИТ-компаниями, бизнесом, органами власти, образовательными организациями и экспертным сообществом. Наша Ассоциация выступает площадкой для такого взаимодействия в Республике Татарстан: мы помогаем нашим участникам запускать совместные инициативы и выводить перспективные решения в практическую плоскость. Благодаря такой кооперации уже реализуются проекты в сфере образования, безопасности и импортозамещения программного обеспечения, а также формируется сильная региональная повестка вокруг искусственного интеллекта и цифровых технологий. Рассчитываем, что партнерство с «МТС Линк» станет таким же плодотворным и позволит развивать новые форматы, полезные для участников цифровой экосистемы региона», — сказал директор Ассоциации СЦР Артем Сафин.

«Цифровые технологии развиваются стремительно, и вместе с ними меняются форматы работы, обучения и профессионального взаимодействия. «МТС Линк» не только следит за этими изменениями, но и сам создает инструменты, которые помогают организациям применять новые подходы на практике. В рамках сотрудничества с Ассоциацией мы готовы делиться своей экспертизой и поддерживать ее проекты технологически: на нашей платформе можно проводить онлайн-мероприятия на тысячи участников, общаться на разных языках без переводчика, а также использовать инструменты на базе ИИ. Такой формат даст проектам Ассоциации больший охват и возможность вовлекать участников по всему региону», — сказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.