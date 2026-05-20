CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«МТС Линк» и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Ассоциация содействия цифровому развитию (АСЦР) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное развитие цифровых инициатив региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках сотрудничества стороны планируют развивать совместные инициативы в сфере цифровизации региона: проводить экспертные обсуждения, деловые встречи и отраслевые мероприятия с участием представителей ИТ-компаний, бизнеса, органов власти, вузов и общественных организаций. «МТС Линк» выступит в этих проектах как эксперт в области цифровых коммуникаций и технологический партнер.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Для цифрового развития региона важен постоянный диалог между ИТ-компаниями, бизнесом, органами власти, образовательными организациями и экспертным сообществом. Наша Ассоциация выступает площадкой для такого взаимодействия в Республике Татарстан: мы помогаем нашим участникам запускать совместные инициативы и выводить перспективные решения в практическую плоскость. Благодаря такой кооперации уже реализуются проекты в сфере образования, безопасности и импортозамещения программного обеспечения, а также формируется сильная региональная повестка вокруг искусственного интеллекта и цифровых технологий. Рассчитываем, что партнерство с «МТС Линк» станет таким же плодотворным и позволит развивать новые форматы, полезные для участников цифровой экосистемы региона», — сказал директор Ассоциации СЦР Артем Сафин.

«Цифровые технологии развиваются стремительно, и вместе с ними меняются форматы работы, обучения и профессионального взаимодействия. «МТС Линк» не только следит за этими изменениями, но и сам создает инструменты, которые помогают организациям применять новые подходы на практике. В рамках сотрудничества с Ассоциацией мы готовы делиться своей экспертизой и поддерживать ее проекты технологически: на нашей платформе можно проводить онлайн-мероприятия на тысячи участников, общаться на разных языках без переводчика, а также использовать инструменты на базе ИИ. Такой формат даст проектам Ассоциации больший охват и возможность вовлекать участников по всему региону», — сказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290