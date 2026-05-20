CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС и АО «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана

МТС объявляет о стратегическом партнерстве с АО «РИВЦ» в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматизации работы хозяйств и оптимизации молочного животноводства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первым шагом к реализации проекта стала интеграция систем видеоаналитики на базе ИИ. Благодаря этому у фермеров появилась возможность отслеживать состояние животных и предупреждать развитие болезней, приводящих к их выбраковке. В результате внедрения в ряде хозяйств выбытие скота по причине хромоты и болезней копыт удалось свести к минимуму.

В 2026 г. сотрудничество МТС и АО «РИВЦ» сфокусируется на молочном животноводстве. Проект дополнится автоматизированным мониторингом надоев как при свободном содержании скота, так и привязном. Система обеспечит контроль доения, раннюю диагностику заболеваний животных и автоматизацию управления стадом. Это позволит хозяйствам Татарстана выйти на принципиально новый уровень эффективности за счет повышения качества молока и воспроизводства здорового скота.

Кроме этого, в рамках общей автоматизации производственных процессов предприятия Татарстана оборудуются IoT-датчиками для контроля микроклимата на фермах и мониторинга работы техники.

Технологической основой решений служит единая промышленная платформа МТС. Она собирает, хранит и обрабатывает данные с датчиков. На базе этих данных с помощью искусственного интеллекта платформа прогнозирует и диагностирует заболевания скота, а также формирует отчетность для государственных информационных систем АПК. Инфраструктура полностью размещена на территории России, что гарантирует защиту данных и полное соответствие регуляторным требованиям. Единая платформа обеспечивает технологическую совместимость всех решений и позволяет масштабировать их на другие регионы и предприятия.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Наше сотрудничество с АО «РИВЦ» позволяет расширить линейку технологических инструментов для аграриев Татарстана. Мы поставляем партнеру готовые решения для животноводства, системы автоматизации производственных процессов и инструменты на базе искусственного интеллекта. Совместно мы разрабатываем комплексный проект, сфокусированный именно на молочном животноводстве — приоритетной отрасли экономики региона. В итоге хозяйства получают прозрачный менеджмент и реальную экономию. Для нас важно не просто поставить «коробку», а дать фермеру готовый, работающий инструмент», — отметил руководитель центра промышленных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

«Эффективность агробизнеса напрямую зависит от качества менеджмента на предприятии. А качество менеджмента, в свою очередь, определяется инструментами, которые использует компания: насколько они современны, точны и позволяют принимать решения на основе данных, а не интуиции. Надежные и высокотехнологичные инструменты могут предоставить только проверенные партнеры с экспертизой в области промышленной цифровизации. Именно таким партнером для АО «РИВЦ» и аграриев Татарстана выступает МТС», — сказал генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290