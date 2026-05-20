CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Финансовые результаты Цифровизация
|

МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39%

МКАО «Воксис» представляет ключевые финансовые показатели по итогам 2025 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной деятельностью компании является обеспечение бизнеса интеллектуальными цифровыми инструментами для управления клиентом на всех этапах его жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители «Воксис».

Выручка компании достигла 6 336 млн руб. Рост составил 20,9% (1 094 млн руб. в абсолютном выражении) по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика связана с активным ростом новых направлений, включая FinTech и AdTech, а также внедрением высокотехнологичных сервисов и их масштабированием во всех бизнес-вертикалях.

Общий показатель EBITDA вырос на 39,2% (426 млн. в абсолютном выражении) и составил 1 514 млн руб. Темпы роста EBITDA опередили динамику роста выручки. Это связано с повышением операционной эффективности и опережающим ростом более маржинальных продуктов.

voksis_msfo700.jpg


Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Компания продолжает поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки. Денежные средства, привлеченные за отчетный год, были направлены на масштабирование бизнеса. По итогам 2025 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4x. Это подтверждает финансовую устойчивость компании и создает основу для поддержания высоких темпов роста EBITDA.

«По итогам 2025 г. мы набрали хороший темп роста и уверенно развиваемся как технологический провайдер для управления жизненным циклом клиента: от первого касания до сбора платежей и формирования долгосрочной лояльности. Несмотря на текущие экономические вызовы, мы видим серьезный задел для дальнейшего масштабирования. Наша цель в 2026 г. — обеспечить рост выручки и EBITDA минимум на 50%», — сказал генеральный директор МКАО «Воксис» Павел Зайцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290