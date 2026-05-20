«Крайон» и «MTC Web Services» объявили о стратегическом сотрудничестве

Компания «Крайон» и компания «MTC Web Services» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Партнерство направлено на развитие сотрудничества в сфере информационных технологий, включая искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность. Оно позволит объединить компетенции «Крайон» в области реализации комплексных ИТ-проектов с технологическими возможностями «MTC Web Services». Основной фокус сотрудничества будет сделан на развитии современных цифровых сервисов, поддержке процессов цифровой трансформации и внедрении отечественных технологий.

«Сегодня бизнесу необходимы гибкие и надежные технологические решения, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям рынка и выстраивать устойчивую цифровую инфраструктуру. Партнерство с «MTC Web Services» позволит нам расширить возможности для реализации комплексных цифровых проектов и предложить заказчикам современные сервисы, которые помогают бизнесу быстрее внедрять инновации и эффективнее управлять ИТ-инфраструктурой», – сказал Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

«Мы рады начать сотрудничество с компанией «Крайон». Это партнерство объединяет наши компетенции в ключевых направлениях – искусственном интеллекте, облачных сервисах и кибербезопасности. Мы убеждены, что совместная работа на принципах равенства, взаимной выгоды и доверия позволит нам реализовать значимые проекты и предложить рынку качественно новые решения в сфере информационных технологий. Важно, что формат нашего взаимодействия гибкий — от совместных проектных команд и исследований до проведения конференций и разработки совместных продуктов. Мы открыты к расширению направлений сотрудничества и видим в этом партнерстве большой потенциал для обеих сторон», – сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «МТС Web Services».


