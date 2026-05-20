Количество стандартных товарных единиц в каталоге «Портала поставщиков» достигло 3,5 миллиона

Число стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге «Портала поставщиков» выросло до 3,5 млн. Больше всего наименований товаров содержит категория портативной компьютерной техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Каталог СТЕ — важнейший инструмент «Портала поставщиков», в который вносятся все предложения товаров, работ и услуг. Ежедневно в него загружают около двух тысяч товарных единиц, а с конца 2024 г. он пополнился примерно на 500 тыс. позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 млн уникальных наименований. Все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Это помогает систематизировать информацию, облегчить анализ и быстро находить продукцию по заданным критериям почти в 15 тыс. рубрик. Среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника, среди услуг — повышение профессиональной квалификации, а среди работ — изготовление полиграфической продукции», – сказала Мария Багреева.

В каталоге реализованы сервисы, основанные на технологиях искусственного интеллекта, которые облегчают работу с ним и повышают оперативность поиска. Так, при заполнении карточки нового товара нейросеть автоматически определяет по загруженному изображению категорию продукции и помещает ее в нужную рубрику. В настоящее время продолжается работа по внедрению умных алгоритмов, которые значительно упростят взаимодействие с каталогом как для новых пользователей, так и для опытных поставщиков. Кроме того, планируется запустить специальные программы для обучения пользованию каталогом.

Расширение ассортимента товаров, работ и услуг на «Портале поставщиков» является следствием роста числа зарегистрированных пользователей – в этом году количество предпринимателей на ресурсе достигло 400 тысяч – и выхода на рынок новых российских производителей на смену ушедшим иностранным.

«Работу с каталогом облегчают специальные разделы. Один из них – «Произведено в Москве» – содержит перечень товаров предприятий, имеющих производственные площадки в столице, и насчитывает 23,6 тыс. наименований», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В конце 2025 – начале 2026 г. «Портал поставщиков» принял участие в эксперименте по ведению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ) – государственного справочника продукции с привязкой к конкретным товарным знакам, маркам и моделям. Оператором ЕККТ является АО «Единый каталог товаров, работ и услуг». Эксперимент позволил связать более 400 позиций в каталоге портала с ЕККТ. Это дает возможность находить их по единому коду в обоих каталогах и делает процесс закупок малого объема более удобным.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».