«Киберпротект» и администрация главы Республики Карелия договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и ИБ

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и администрация главы Республики Карелия, орган исполнительной власти Республики Карелия, обеспечивающий деятельность главы и правительства Республики Карелия, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель «Киберпротект».

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по ряду ключевых направлений. Особое внимание будет уделено внедрению отечественных разработок в области резервного копирования и защиты данных, а также реализации образовательных и просветительских программ и проектов.

В рамках предстоящего сотрудничества эксперты компании «Киберпротект» смогут участвовать в работе региональных экспертных советов и делиться опытом в сфере создания отечественных ИТ-разработок. Важным аспектом станет совместная работа над планами развития цифровой инфраструктуры региона.

Отдельное место занимает реализация всероссийского просветительского проекта «Кибер Забота» в региональных школах, институтах развития образования и центрах цифрового образования «IT-куб» — учащиеся разных возрастов, а также педагоги получат доступ к курсам повышения квалификации и обучающим материалам по кибербезопасности и цифровой гигиене. Также планируется активное взаимодействие с вузами и колледжами региона для передачи передового опыта в области создания отечественных ИТ-решений.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Успешным примером практического внедрения решений «Киберпротекта» в инфраструктуру региона стало развёртывание системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. Это позволило обеспечить надёжную защиту данных и повысить уровень информационной безопасности в системе МФЦ.

«Сотрудничество с администрацией главы Республики Карелия — это еще один важный шаг в нашей долгосрочной стратегии по работе с регионами. Мы видим свою задачу не просто в поставке программного обеспечения, а в системном взаимодействии с субъектами, которое выражается как в поддержке линии на импортозамещение, так и в укреплении цифрового суверенитета региона, в просвещении населения и формировании культуры работы с данными, безопасного поведения в интернете, в подготовке кадров для экономики региона и страны в целом. Мы готовы работать в долгую и оказывать всестороннюю поддержку коллегам на благо жителей Карелии», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

