ITKey и Cloud.ru расширят возможности российских компаний в гибридных облачных инфраструктурах

Компания ITKey и Cloud.ru объявили о стратегическом партнерстве, направленном на развитие гибридных облачных решений и расширение возможностей российских компаний в области облачной трансформации. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

Партнерство отражает ключевой вектор развития рынка, где гибридные облака становятся основой для облачной трансформации ИТ и платформенной инфраструктуры российских корпоративных заказчиков. Внедрение решений Cloud.ru Evolution и Evolution Stack позволяет решать задачи технологической модернизации ИТ-инфраструктуры, а также внедрять новые подходы и процессы, такие как самообслуживание, pay-as-you-go биллинг, инфраструктура, безопасность, архитектура «как сервис», используя гибридный подход. Гибридные облачные решения также являются основой для внедрения и применения генеративного ИИ.

Сотрудничество ITKey и Cloud.ru направлено на совместную реализацию комплексных проектов в области гибридных облаков. Взаимодействие охватывает весь цикл работы по внедрению и переходу на современные облачные платформы, включая развитие продаж, внедрение решений, их последующую эксплуатацию, миграцию существующих систем и их рефакторинг и модернизацию с учетом современных облачных подходов.

«Мы видим, что российские компании переходят к более зрелым моделям использования облаков, где ключевым становится не выбор конкретной платформы, а способность выстроить целостную архитектуру и эффективно управлять ею на всех этапах жизненного цикла. Партнерство с Cloud.ru позволяет нам предложить рынку именно такой комплексный подход, объединяющий инфраструктурную экспертизу, инструменты и практики эксплуатации», — сказал генеральный директор ITKey Андрей Ковалев.

В рамках партнерства важным является распространение и развитие лучших практик в области облачной трансформации, которые позволят заказчикам существенно снизить Т2М решений, риски и стоимость владения. Отдельным направлением станет развитие DevOps и SRE-практик в виде сервиса, направленных в первую очередь на помощь в проведении сложных миграции информационных систем и комплексного повышения их надежности.

«Облачная трансформация ИТ-инфраструктуры на основе гибридной модели не только решает задачи технологической модернизации и импортозамещения, но и создает существенные конкурентные преимущества для российских компаний. Сокращение Т2М, снижение затрат на разработку, ускорение внедрения ИИ, финансовая прозрачность и гибкость — это лишь некоторые причины, побуждающие наших заказчиков внедрять гибридные облака. Для успешной реализации подобных проектов ключевым фактором является экспертиза и практики команд внедрения. Стратегическое партнерство с ITKey позволит нам усилить и расширить совместную экспертизу и практики и предоставить их нашим клиентам в виде комплексных проектов "под ключ"», — сказал Максим Осорин, директор по развитию гибридных облачных решений Cloud.ru.

